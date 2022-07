XV de France. Thomas Jolmès, l’improbable ascension du géant de l’Isère

Remplaçant il y a un peu plus d’un an du côté du RCT, Thomas Jolmès a su se réinventer du côté de l’UBB, jusqu’à être appelé pour la première fois en équipe de France.

Révélé à Grenoble à seulement 20 ans, Thomas Jolmès est vite devenu l'un des deuxièmes ligne les plus prometteurs de sa génération. Très imposant, le neveu d'Olivier Brouzet (ancien international du XV de France et passé par Grenoble et Bordeaux-Bègles) a ensuite fait le bonheur du Stade Rochelais pendant trois saisons, avant de rejoindre le RCT au printemps 2020. Un transfert loin d'être une réussite pour le natif d'Échirolles, qui fut poussé vers la sortie seulement quelques mois après son arrivée (et seulement 12 matchs joués). Heureusement pour le joueur, Christophe Urios apprécie son profil puissant (2 mètres 04 pour 127 kg) et fait appel à lui à l'UBB en tant que joker médical, avant de le recruter définitivement en 2021. Depuis ? Jolmès, c'est 14 titularisations en 24 matchs cette saison, et plus de 1000 minutes jouées sous le maillot bordelais. Des performances de haut-vol, qui ont amené le staff des Bleus à s'intéresser de plus près au géant de l'Isère...

Au-delà de son niveau de jeu, Thomas Jolmès jouit d'un autre avantage : son profil puissant en deuxième ligne. Car oui, mise à part Willemse et Taofifenua, peu de 5 semblent disposés à s'imposer chez les Bleus. Au contraire du poste de numéro 4 (plus coureur) qui voit bon nombre de candidats postuler (Le Roux, Woki, Flament, Lavault). Autrement dit, le joueur de l'UBB pourrait réellement se frayer un chemin dans l'effectif tricolore en cas de bonnes performances au Japon. Ce dernier l'a d'ailleurs bien compris, lui qui a été très actif lors du premier test, notamment en première période (7 plaquages). Fabien Galthié lui-même a salué la performance de Jolmès face au Japon en conférence de presse : "Jolmes a réalisé trente minutes de très haut niveau". À lui désormais de garder le cap lors du second match, pour pourquoi pas bousculer encore un peu plus la hiérarchie au poste.

