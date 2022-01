RUGBY. TOP 14. De cancre à bon élève, Thomas Jolmès brille de nouveau à l'UBB

En difficulté durant 2 ans, il semblerait que Thomas Jolmès a retrouvé toute sa splendeur depuis son arrivée en Gironde la saison dernière.

Ce week-end, l’UBB a régalé la planète rugby avec un match sensationnel face aux Scarlets. Pourtant, l’UBB a du composer avec quelques jeunes, mais surtout avec l’ailier de formation, Santiago Cordero, titulaire en demi de mêlée. Cela n’a pas empêché les Girondins de faire le show et de marquer un essai d’anthologie en début de partie. Sur cet essai, on a pu voir toute la classe de cette équipe bordelaise. Entre passe après contact, remise intérieure, passe dans le dos, l’UBB a fait lever la foule sur cet exploit. Thomas Jolmes était l’un des artisans de cet exploit avec une magnifique passe après contact sur cette action. L’ancien deuxième ligne rochelais, arrivé en Gironde en fin de saison dernière, semble s’épanouir et renaitre de ses cendres depuis son arrivée. Le chemin de la rédemption pour l’ancien mauvaise élève.

