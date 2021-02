XV de France. Thomas et Villière titulaires, une évidence pour Fabien Galthié

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est revenu sur son choix de faire débuter Damian Penaud sur le banc et Teddy Thomas dans le XV de départ.

6 Nations 2021. La composition du XV de France face à l'Italie avec Villière et Dulin !La première composition du XV de France en 2021 a été dévoilée ce jeudi. Samedi, les Bleus seront opposés à l'Italie dans le cadre du Tournoi des 6 Nations. Pour cette entrée en matière, le staff a fait plusieurs choix forts. À commencer par celui de mettre Damian Penaud sur le banc au profit de Gabin Villière. "C'est d'abord Gabin Villière qui est venu chercher sa sélection. Il a su répondre présent cet automne lors des deux matchs qu'il a eus à jouer face à l'Italie et l'Angleterre. Il a été très performant et l'est depuis un certain temps en club. C'est lui qui est venu chercher son maillot." Sur l'autre aile, c'est le Racingman Teddy Thomas qui a été titularisé. Un joueur qui, malgré les critiques, entre dans les plans du sélectionneur Fabien Galthié. "Teddy Thomas a été très performant avec nous. Il apporte ce qu'on attend de lui : c'est-à-dire ses qualités de vitesse, de finisseur, de marqueur. Mais il est aussi capable de défendre intelligemment, de porter le ballon à l'intérieur du jeu comme on le demande, de dézoner, d'enchaîner les courses à très haute intensité." Critiques, réputation, caractère : Teddy Thomas se livre sur son image [VIDÉO]On connaît également les qualités du Clermontois Penaud, mais ce dernier "revient" chez les Bleus après avoir été blessé l'an dernier contrairement à Thomas, régulièrement aligné en 2020. "Il n'a joué qu'un seul match avec nous en Écosse. C'est un joueur de très très haut niveau qui postule. Mais c'est très difficile de rentrer dans l'équipe. Il y a beaucoup d'émulation et des joueurs qui sont en place." Il devrait avoir la possibilité de rentrer en cours de match pour apporter toute son explosivité avant de pourquoi pas rebattre les cartes en vue des prochaines échéances des Tricolores.