XV DE FRANCE. Thibault Flament forfait face à l'Irlande, un remplaçant inédit pour lui succéder ?

Ça se complique encore un peu plus pour la deuxième ligne du XV de France ! Après la retraite internationale annoncée en demi-teinte par Taofifenua, voilà que Thibault Flament est forfait.

Thibault Flament encore trop juste

Lors de l'édition 2023 du Tournoi des 6 Nations, Thibault Flament avait été l'un des meilleurs joueurs, à l'image de sa dernière Coupe du monde d'ailleurs.

Pour cette nouvelle année 2024, le géant du Stade Toulousain est contraint de déclarer forfait suite à une fracture du gros orteil du pied, intervenue lors du match de Champions Cup face à Cardiff, le 9 décembre dernier.

Au départ, une absence plutôt courte avait été prononcée, environ trois semaines. Néanmoins, il y a quelques jours, son manager, Ugo Mola, avait lancé : "On l'a perdu pour un petit moment. Il a une fracture du gros orteil. On est un peu dans l'expectative." Au final, pas loin de deux mois d'indisponibilité pour le plus Belge des joueurs toulousains.

Selon les informations de l'Équipe, ce dernier a d'ores et déjà déclaré forfait pour la réception de l'Irlande, le 2 février à Marseille. Il pourrait également manquer le déplacement en Écosse le 10 février.

Forcément, après la blessure de Romain Ntamack, l'absence d'Antoine Dupont, la blessure au genou de Sipili Falatea, c'est une énième mauvaise nouvelle pour le XV de France.

RUGBY. Cette statistique hallucinante qui aurait pu envoyer Clermont à la deuxième place du Top 14 !

Qui pour le remplacer ?

Mercredi 17 janvier, nous connaîtrons la liste des 34 joueurs (et non pas 42) qui seront retenus par Fabien Galthié et son staff en vue du Tournoi des 6 Nations. Évidemment, le nom d'Emmanuel Meafou est attendu, et ce dernier ne devrait même pas être une surprise.

En seconde ligne, le titulaire de la précédente Coupe du monde, Cameron Woki, devrait aussi naturellement être présent. Ce dernier pourrait être accompagné de Romain Taofifenua, qui a visiblement prolongé sa retraite internationale, aux besoins de l'équipe de France. Il y a aussi la possibilité Paul Willemse, qui était pressenti pour être le titulaire lors du dernier mondial.

Cependant, toujours selon les informations de l'Équipe, un invité surprise pourrait faire son apparition, en la personne de Paul Gabrillagues. Le joueur de 30 ans du Stade Français comptabilise 16 capes internationales, mais n'a plus été appelé depuis la Coupe du monde 2019, et le quart de finale perdu face aux Gallois.

Ce dernier réalise une saison solide avec Paris, et aux côtés de Karim Ghezal, il est devenu un leader de la touche et une référence en Top 14.

Reste à savoir si le Parisien sera sélectionné, car le nom de Posolo Tuilagi circule aussi beaucoup cette saison, bien que ce ne soit pas le même profil.

TRANSFERT. Après Provence Rugby, la star anglaise Courtney Lawes est en visite chez un autre cador de Pro D2 !