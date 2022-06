XV de France. Savez-vous combien restent-ils de survivants du dernier match face au Japon ?

Il y a environ 5 ans se déroulait le dernier affrontement entre le XV de France et le Japon. Mais savez-vous combien restent-ils de survivants côté tricolore ?

Ce samedi, le XV de France affrontera le Japon pour le premier match de cette tournée. Une série de rencontres qui permettra au staff des Bleus d’essayer de nouveaux joueurs au niveau international, la plupart des cadres ayant été mis au repos. Une profondeur d’effectif assez dingue, qui démontre le chemin parcouru par cette équipe depuis plusieurs années maintenant. Car oui, il y a encore peu de temps, le XV de France était loin d'être cette nation dominatrice du rugby ! En témoigne le dernier affrontement face au Japon, lors de la tournée d'automne 2017. À cette époque, les Bleus n'avaient pas réussi à battre une équipe japonaise loin d'être aussi forte que celle de 2019 (match nul 23-23). Une ultime désillusion qui sera par ailleurs le dernier match de Guy Novès à la tête de l'équipe de France.

VIDÉO. XV de France. Acclimatation, repas traditionnel... Découvrez la préparation des Bleus avant d'affronter le JaponEt le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe alignée ce jour-là par Guy Novès est loin de ressembler au groupe France d'aujourd'hui ! En effet, de nombreux joueurs ont depuis arrêté leur carrière (Lacroix, Guirado, Picamoles, Trinh-Duc, Spedding), tandis que d'autres ne font clairement plus partie des plans du staff des Bleus (Chavancy, Cancoriet, Poirot, Slimani). Pour être plus précis, seuls 2 joueurs ayant pris part à cette rencontre ont été sélectionnés pour cette tournée : il s'agit de Damian Penaud, et de Sekou Macalou. Un constat assez frappant, qui montre à quel point l'équipe de France a changé en si peu de temps. Une nouvelle génération dorée a pris les rênes, et ne compte pas les lâcher. Notons néanmoins que certains éléments ayant participé à cette rencontre font toujours partie du groupe France, sans pour autant avoir été appelés pour cette tournée. Le plus connu étant bien entendu l'actuel meilleur joueur du monde, Antoine Dupont (mais aussi et dans une moindre mesure des joueurs comme Thomas, Taofifenua, Chat ou encore Serin).

EQUIPE DE FRANCE. Repères, vitesse, jeu au pied... les clefs du premier test face au Japon

XV de France 2017 1 Poirot 2 Guirado (cap) 3 Slimani 4 Taofifenua 5 Vahaamahina 6 Cancoriet 8 Picamoles 7 Macalou 9 Serin 10 Trinh-Duc 11 Lacroix 12 Chavancy 13 Penaud 14 Thomas 15 Spedding 16 Chat 17 S. Taofifenua 18 Kotze 19 Jedrasiak



20 Sanconnie 21 Dupont 22 Bastareaud 23 Bonneval