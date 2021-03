XV de France. Retour de Ntamack et c'est tout pour les 3/4 face à l'Ecosse ? A vos votes !

Quels sont les changements à venir chez les arrières tricolores, avant le match contre l'Ecosse ? On fait le point.

Les demis de mêlée

Antoine Dupont a été remplacé, et c'est presque un événement. Resté sur le banc face à l'Irlande et l'Angleterre, Baptiste Serin a donc (enfin) eu du temps de jeu. Et disons-le clairement : le Toulonnais a parfaitement géré la fin de match. Par son calme, son leadership, sa justesse, Serin a permis au collectif tricolore de faire la différence.

Pas de quoi chambouler la hiérarchie, cependant. Mais pour Baptiste Couilloud, c'est la confirmation qu'il risque de rester un long moment à cette place de n°3.

Les ouvreurs

Une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de débat entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack. Sorti en cours de jeu contre le Pays de Galles, le premier nommé est indisponible pour l'Ecosse, et le Toulousain va donc retrouver son maillot floqué du n°10.

6 Nations 2021. Galthié en devinette, Ntamack le héros et Vakatawa le rancunier : nos notes des BleusPour suppléer Jalibert, le staff a choisi d'appeler Louis Carbonel. Reste à voir si le Toulonnais sera sur le banc (comme en Italie), où si le staff choisira l'option du polyvalent Bouthier, où d'un banc à deux arrières en comptant sur une autre polyvalence, celle de Baptiste Serin.

Les centres

Le niveau de Gaël Fickou... Rarement un joueur français n'a été si déterminant et central dans un système de jeu, depuis plusieurs années. Clé de voûte des Tricolores, on comprend le choix de le laisser au centre, plutôt que de le décaler à l'aile. A ses côtés, Virimi Vakatawa a toujours joué juste, sans chercher à s'enfermer, ou faire le mètre de trop.

Arthur Vincent, de son côté, est plus qu'un joker. Le voir au minimum dans les 23 ? Une obligation ! Yoram Moefana est le quatrième homme au centre. Le Bordelo-Béglais est là pour apprendre.

Les ailiers

Comme Couilloud ou Moefana, Donovan Taofifenua n'a que très peu de chances d'intégrer la feuille de match. L'hypothèse Fickou (a priori) écartée, la confiance du staff va au duo Damian Penaud - Teddy Thomas. Deux attaquants formidables qui doivent aider les Bleus à l'emporter largement contre le XV du Chardon. Et devront aussi aider les Bleus à limiter la casse en défense.

XV DE FRANCE. Sans Taofifenua ni Willemse, quels avants face à l'Ecosse ?

Les arrières

Brice Dulin a une nouvelle fois été décisif. Quel joueur, quel retour au premier plan ! Un doublé, une assurance dans les airs, un jeu au pied qui amène l'essai de Dupont... Malheureusement pour lui, Anthony Bouthier est en retrait, et ne peut que s'avouer vaincu.