XV DE FRANCE. Sans Taofifenua ni Willemse, quels avants face à l'Ecosse ?

Le XV de France défie l'Ecosse ce vendredi pour la "finale" du Tournoi des 6 Nations. Avec quels avants ?

6 NATIONS. Et si le XV de France se partageait le trophée avec le Pays de Galles ?

La première ligne

Au poste de talonneur, Julien Marchand est immense, match après match. Son statut ne peut être remis en cause, et c'est plutôt vers le banc qu'un changement pourrait éventuellement intervenir. Camille Chat est toujours précieux dans son rôle de joker, mais ses entrées en jeu ont souffert de la comparaison avec les performances du Toulousain. Juste derrière, Pierre Bourgarit se tient prêt, au cas où...

Chez les piliers gauches, on se répète chaque semaine, mais Cyril Baille est partant certain. Le Toulonnais Jean-Baptiste Gros n'a pas de concurrent, et sera donc sur le banc pour cette "finale" contre l'Ecosse.

Chez les droitiers, pas la peine, là non plus, de toucher à la hiérarchie. Mohamed Haouas a certes reçu un carton jaune (le second des Bleus dans le Tournoi), mais il débutera contre le XV du Chardon. Si la continuité est de mise, alors Uini Atonio sera remplaçant. Le staff l'a dit la semaine passée : à l'heure actuelle, le Rochelais est le n°2 du poste, devant Dorian Aldegheri. Mais le Toulousain est toujours dans le groupe.

La deuxième ligne

C'est l'un des deux changements du groupe France, pour cette semaine. Selon les informations de RMC, Baptiste Pesenti réintègre le XV de France, pour remplacer Romain Taofifenua. Un coup dur, tant le Toulonnais était dans une forme internationale, le prouvant face à l'Angleterre puis contre les Gallois jusqu'à sa blessure au genou.

L'autre coup dur, c'est aussi cette suspension probable de Paul Willemse. Expulsé, le Sud-Africain d'origine est de toute façon suspendu... à moins qu'il ne soit gracié par la commission. Réponse ce mardi pour connaître, plutôt, la durée de sa suspension.

Sans Willemse ni Taofifenua, qui aligner contre l'Ecosse ? A droite de la 2e ligne, Baptiste Pesenti est le seul spécialiste, mais il n'a plus joué depuis le mois de décembre ! Le staff pourrait donc aligner deux "gauchers", soit deux joueurs plus mobiles. Swan Rebbadj passerait du banc au XV de départ. Et Bernard Le Roux retrouverait la feuille de match, après son élongation qui l'a tenu éloigné des terrains lors des deux derniers matchs.

Baptiste Pesenti serait alors sur le banc.

Et vous, quel serait votre choix ?

La troisième ligne

Charles Ollivon et Grégory Alldritt auront donc débuté l'ensemble des matchs. La titularisation du Toulonnais, comme du Rochelais ? Aucun suspense. Reste à choisir le troisième élu, comme depuis le début de la compétition. Anthony Jelonch a été excellent, en sortant du banc, face au Pays de Galles. Peut-il pousser Cretin hors du XV de départ ?

Le duel se fera sûrement entre ces deux-là, Cameron Woki apparaissant plus en retrait.

A vos votes !