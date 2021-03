6 Nations 2021. Galthié en devinette, Ntamack le héros et Vakatawa le rancunier : nos notes des Bleus

On est encore sur un petit nuage avec le match du XV de France face au Pays de Galles, mais c'est l'heure des notes des Bleus.

Ce samedi soir, il n'y a pas que les sièges de The Voice qui se sont retournés. Le XV de France recevait le Pays de Galles qui venait chercher une victoire et un Grand Chelem. Durant les 82 minutes, les téléspectateurs sont passés par toutes les émotions possibles. C'est l'heure de donner nos notes subjectives mais sans réel objectif.

Mais comment porter ce nom de famille et agir totalement différemment ? Il a été partout et a tenu la bonne mêlée galloise.

Quand tu prends le sang de William Servat et que tu fais des tests sur des jeunes talonneurs de Lourre-Barousse, ça donne Julien Marchand. Même Marvel n'y a pas pensé.

Mohamed Haouas : 7/10

Petite forme pour notre chouchou. Mais c'est un carton jaune intelligent pour éviter de prendre un essai. Cependant, on voit bien qu'il ne comprend pas pourquoi ce jaune alors qu'il n'a mis aucun coup de poing. Le rugby moderne !

Romain Taofifenua : 11/10

Un genou dans la boîte à gants à côté de Faletau qui est encore chez l'ostéopathe aujourd'hui. Il sort sur blessure mais il rentre dans nos coeurs.

Un carton rouge mérité, quoi qu'en disent les Jean-Michel Cpludurugby. Si tu penses que mettre les doigts dans les yeux fait partie de l'ADN du rugby, j'espère que tu manges encore des biscottes en 2021.

Il est indispensable dans le plan de jeu des Bleus : faire croire qu'on est gentil en troisième ligne aile pour faire rentrer Jelonch.

Chaque week-end, le petit Alldritt veut juste courir dans des murs. Mais Fabien Galthié l'oblige à avoir un ballon entre les mains.

Quel capitaine. Il relance l'activité touristique du Pays Basque qui avait baissé depuis le départ de Pierre Bernard du BOPB. Il a regardé Alun Wyn Jones comme un chien qu'on ne désire pas à la SPA.

Être intérieur c'est bien, mais il faudrait maintenant proposer autre chose. Est-ce la fin d'Antoine Dupont ?

message écrit par la Mafia Cassoulet

On a pu lire qu'il avait fait une passe décisive sur l'essai de Dupont. UNE PASSE DÉCISIVE. Qui utilise ce terme au rugby ? Parce que ça veut tout simplement dire que s'il ne fait pas la passe, il rate son deux contre un. Sa blessure est dure et on voit bien que le monde entier a décidé de viser les mâchoires de nos meilleurs éléments. Attaquez-vous à celle de Servat qu'on rigole.

Gaël Fickou : MASTERCLASS

Cette temporisation sur le dernier essai devrait être montrée dans toutes les écoles. Les écoles tout court, pas de rugby. Il faut que les enfants en histoire-géo voient ce geste !

Ce qui est bien chez Virimi c'est qu'on ne sent pas du tout la rancoeur en lui. Après avoir été un peu juste sur Rees-Zammit, il le découpe l'action d'après. Il se dit qu'un jour, il aurait roulé 3 heures en suivant une voiture qui lui avait coupé la priorité. Juste pour lui faire de même.

C'est la plus mauvaise note des titulaires mais le pauvre Damian avait décidé de jouer un match international comme une mise en place du vendredi soir. Il a tout de même fait une belle percée sur son aile et a posé Alun Wyn Jones avec un coude au niveau de la lèvre supérieure. Mais les arbitres sont des vendus. Un jour après il faut m'expliquer ce qui se passe dans sa tête lorsque Rees-Zammit poursuit au pied ?

Aucune peur à dire que le mauvais ailier a été sorti. Teddy paie de plein fouet les changements tactiques alors qu'il n'a toujours pas pu s'exprimer en attaque. Côté défense, le job a été fait (sauf pour ceux qui sont persuadés qu'on peut mettre des cathédrales à chaque plaquage quand on joue à l'aile).

Brice Dulin : Marié au premier regard

Il n'a pas été toujours juste sous les ballons, mais c'est une des forces des Gallois. Ce dernier essai a remis en cause toute ma jeunesse et ma sexualité. Merci Brice.

Pas facile de rentrer dans un match avec cette intensité. Pas facile d'attraper un ballon également.

Baptise Serin : 3/10 ou 9/10 ?

Impossible de savoir si Baptiste a été décisif ou s'il a fait les pires choix pour faire durer le suspens. C'est un choix tactique qui doit être pris par les leaders de jeu mais surtout le capitaine. Il a porté le chapeau et a décidé de jouer 18 mêlées vu qu'il ne pousse pas.

Ce n'est pas le Chat qu'on a laissé. Si sa rentrée a été bien meilleure que face aux Anglais, il n'est pas encore à son meilleur niveau avec les blessures. Tout simplement que blessé, on ne peut pas aller à la salle. Et laisse pousser tes cheveux bordel.

Si Jelonch était une phrase, ce serait sûrement celle de Makelélé à propos du Brésil : "Brésil ou pas.... M'en bats les couilles. Brésil ou pas, Ronaldhino, machin, chouette. Rien à foutre."

Typiquement le mec au bureau qui part en vacances pendant que tu trimes, et qui te pique le dossier sur lequel tu travailles depuis 2 semaines. Clairement un scénario de film de l'après-midi sur TF1.

Le jeune Arthur continue de vivre sa meilleure vie. Il faut dire que jouer à Montpellier toute l'année et avoir la possibilité de s'amuser, ça donne des ailes. Imaginez-vous passer de la PS1 à la PS5 ?

Wayne Barnes : 10/10

Même dans un cagibi éclairé par la lumière de son écran, Wayne est toujours bon. Que dire de ce côté méchant de film, tout en noir ?