XV de France. Pourquoi Fabien Galthié doit regarder la finale du Super Rugby avec attention ?

La finale du Super Rugby rassemblera 21 joueurs partants pour le Rugby Championship, et donc potentiellement le Mondial. Un indicateur important pour les Bleus, pour dire le moins...

Le saviez-vous ? L'un des b-a-ba des écoles de journalisme est de vous apprendre que la titraille et le début de votre article ne doivent pas être une suite logique. En clair, l'introduction et le titre ne doivent pas vous servir à lancer votre papier, qui devra, dès les premières lignes, être recontextualisé. Mais comme Le Rugbynistère se veut en marge, indépendant et parfois même à contre-courant, contournons la règle comme Mourad Boudjellal le faisait avec le salary cap et mettons les pieds dans le plat en répondant directement à la question évidente de notre titre : pourquoi Fabien Galthié doit regarder attentivement la finale du Super Rugby avec attention ?

Coupe du Monde. Les All Blacks ont suivi avec attention la finale du Top 14 ! Ont-ils été impressionnés ?

Eh bien tout simplement parce que la finale sera 100% néo-zélandaise ! Fin de l'article ? Arrêtez, on ne vous a pas fait cliquer que pour ça... Au vrai, cette finale sera particulièrement intéressante parce qu'elle opposera les deux meilleures équipes de la saison en Super Rugby, les Chiefs et les Crusaders. D’un côté les hommes du Waikato, numéros 1 de la phase régulière et défaits à une seule reprise cette saison. De l’autre ceux de Canterbury, quintuples champions en titre et un poil moins dominants en début de saison cette année, avant de finalement sortir à nouveau les griffes et montrer que même sans David Havili, Sevu Reece, Sam Whitelock ou Ethan Blackhader, ils restaient une incroyable machine capable de remplacer ses ouailles par des garçons qui se mettent au niveau. Lorsque le système prédomine sur les individualités…

VIDEO. Too fast, too furious, les Chiefs de McKenzie inscrivent un essai sensationnel de 80 mètres !Et puis une finale reste une finale, et bien évidemment que, comme l’a fait l’encadrement néo-zélandais avec la finale du Top 14, celui des Bleus sera très attentif à celle du Super Rugby. Aussi parce que ces deux formations restent les deux principaux fournisseurs de All Blacks cette année, avec 11 côté Chiefs et 10 côté Crusaders, dans le groupe sélectionné pour le Rugby Championship. Soit a minima 21 joueurs potentiellement au Mondial dans 2 mois et demi, qui pourraient affronter le XV de France lors du match d’ouverture du 8 septembre. A titre de comparaison, ils étaient 23 lors de la finale du Top 14…

VIDEO. 37km/h, 7’s et 9 essais en 13 matchs : Mais qui est ce petit Capuozzo du Super Rugby ?Enfin, comment ne pas évoquer le match dans le match qui attend Richie Mo’unga et Damian Mckenzie ? L’an passé, le Sader avait pris le meilleur sur Beauden Barrett en finale jusqu’à être nommé homme du match ; en fera t-il de même ce samedi ? Il sera en tout cas opposé a celui qui a marché de l’eau durant toute la saison, et qui joue probablement le meilleur rugby de sa carrière actuellement. Au sommet des réalisateurs du Super Rugby jusqu’ici (183 points), DMAC devra porter les siens pour leur offrir un titre après lequel ils courent depuis 2013, tout en envoyant un (nouveau) message à son sélectionneur Ian Foster. Qui fera certainement du victorieux de ce duel son ouvreur cet été, et pourquoi pas celui en France, en suivant. Puisque Beauden Barrett (32 ans) semble être désormais cantonné au poste de numéro 15 en équipe nationale…

RUGBY. Barrett, Mo’unga et McKenzie : les All Blacks dévoilent un groupe électrique pour préparer la Coupe du monde