VIDEO. 37km/h, 7’s et 9 essais en 13 matchs : Mais qui est ce petit Capuozzo du Super Rugby ?

Corey Toole, 23 ans, est LA révélation du Super Rugby 2023. Supersonique et inspiré, il pourrait participer au Mondial en France en septembre, avec ses airs d’Ange Capuozzo.

Si le Super Rugby a de tout temps connu des joueurs supersoniques, il a également toujours eu un certain penchant pour les colosses sur les extérieurs. Une tradition qu’il cultive encore bien, alors que les Nadolo, Tavatavanawai, Rayasi et consorts frappent régulièrement dans le meilleur championnat de l’hémisphère sud. Pour autant et plus que les autres encore, un format de poche arrive à tirer son épingle du jeu cette année. Mieux, il est probablement LA révélation de la compétition cette saison, lui qui a déjà planté 9 essais en 13 matchs et stupéfait tous ceux qui n’allument jamais la télé pour regarder du 7.



Pourquoi les vise-t-on ? Parce que les amateurs du World Sevens Series, eux, ne sont certainement pas surpris le moins du monde de voir ce que réalise Corey Toole cette saison. Il faut dire que le natif de Wagga-Wagga (comme les frères Arnold), puisque c’est de lui qu’on cause, avait cassé la baraque en 2021/2022 dans la discipline voisine. Au bout de 9 tournois et d’une cinquantaine de matchs, "Bip-Bip" avait en effet inscrit 43 essais et s’était affirmé comme l’un des tout meilleurs éléments de la planète à ce jeu. Peut-être juste derrière l’Irlandais Terry Kennedy et l’Argentin Marcos Moneta, avec qui il partage la particularité d’être né le même jour ! À croire que le 7 mars 2000 n’a produit que des garçons faits pour le show, la vitesse et le flair !

Flashé à 36,7km/h

Car si Toole a si bien réussi à Malaga, Vancouver ou Hong-Kong, c’est qu’il disposait de toutes les qualités requises pour le 7. Et au-delà de "puer le rugby", comme on dit, ses cannes ahurissantes ne pouvaient que réussir à un jeu qui vous laisse autant d’espace. Qui n’a d’ailleurs pas vu son essai qui fit le tour de la planète lors du tournoi de Londres en 2022 ? lors duquel il traversa le terrain en large depuis son propre en-but, avant de remonter les 100m de Twickenham à grandes enjambées pour inscrire la réalisation de la saison, après 130m de course. Facile, quand on est capable d'atteindre les 36,7km/h, en plein match...



Reste que pour en revenir à l’espace, ce modeste gabarit (1m78 pour 85kg) aux cheveux longs en possède bien moins en Super Rugby cette année. Ce qui ne l’a pas empêché de s’acclimater. Et celui dont le physique - le style et la manière de sprinter avec une très haute fréquence et le buste droit - ne sont pas sans rappeler Ange Capuozzo, le prouve chaque week-end. Avec notamment des accélérations foudroyantes et quelques tours de magie dans son couloir qui ont laissé pantois la majorité des défenseurs qui s’y sont essayés cette saison. De retour de blessure, le joueur des Brumbies sera sur le banc ce samedi, en demi-finale du Super Rugby. Peut-être que son entrée en jeu permettra aux Aussies d’amener un peu de folie et de réaliser l’exploit majuscule d’aller s’imposer chez les Chiefs, meilleure équipe de la saison régulière. Avant de, pourquoi pas, glaner ses premières capes avec l’Australie cet été, et d’embarquer pour le Mondial en France. Les supporters des Brumbies (la meilleure équipe du pays) sont en tout cas conquis…

