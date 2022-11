XV de France - Mais quels sont les joueurs qui ont marqué des points durant la tournée d'Automne ?

Durant cette magnifique campagne automnale, les motifs de satisfaction sont nombreux pour le staff du XV de France. Des éléments forts ont consolidé leur statut, et de nouvelles têtes pointent le bout du nez.

Trois victoires de suite plus tard, et une treizième consécutive, qu'elle est belle notre équipe de France. Durant cette tournée plus qu'aboutie, les bleus ont consolidé leurs statuts de favoris pour la coupe du monde. Parmi les trois performances de haut vol, quelques joueurs sortent du lot, et viennent s'affirmer comme des éléments incontournables de l'encadrement de Galthié. Les premiers noms qui nous viennent à l'esprit sont naturellement ceux de Ramos, Ollivon et Julien Marchand. Ces trois garçons ont impressionné quant à leur régularité durant les trois rencontres, livrant à chaque sortie des prestations de très haut niveau.

Pour le Toulonnais, Charles Ollivon, un point d'interrogation planait autour de son retour en Bleu, du fait que le poste de troisième ligne est plus que fourni dans cette équipe. Cependant, le Basque a répondu présent de A à Z, faisant même partis des hommes qui ont le plus de minutes avec trois matchs complets. Ollivon à su être précieux en touche, et à la pointe du combat, en témoigne son match féroce face aux Springboks. Récompensé par le brassard de capitaine en l'absence d'Antoine Dupont face au Japon, l'ex-capitaine de l'équipe de France a une fois de plus fait la différence avec un essai, son dixième en 28 sélections.

Ensuite, Thomas Ramos s'est peut-être imposé comme l'arrière titulaire du XV de France. Un moment préféré par Galthié à son homologue toulousain, Melvyn Jaminet, Ramos a saisi l'opportunité qui se présentait à lui durant cette tournée. Avec un statut de meilleur joueur du Top 14 au mois d'octobre, le Stadiste n'a pas déçu et s'est montré autant dangereux dans le jeu courant, que rassurant sous les ballons hauts. De plus, il finira ses trois rencontres avec un très beau ratio de 20/24 face aux perches.

Enfin, la montée en puissance de Julien Marchand fut impressionnante durant cette tournée. Homme du match lors du dernier test face au Japon, le talonneur de Toulouse a confirmé son statut de cadre de l'équipe, et de numéro 1 au poste. À la pointe du combat lors de chaque match et ultra-actif en attaque, Marchand a été une des pièces maîtresse du XV de France. De plus, son exceptionnelle capacité à gratter les ballons dans les phases de jeu font de lui une référence mondiale à ce poste.

Jalibert et Penaud, des armes fatales

Mention très spéciale à ces deux phénomènes, qui ont apporté le spectacle qui fait le charme du XV de France. Comme à son habitude, Damian Penaud a fait état de toute sa classe et a inscrit 3 essais en 3 matchs. Désormais, son compteur en équipe de France culmine à 21 réalisations, ce qui lui fait intégrer le Top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire du XV de France, devant un certain Christophe Dominici. À seulement 26 ans, le Clermontois tutoie son meilleur niveau et ne semble pas freiner son envie de franchir la ligne. Héros d'un soir face aux Wallabies, il fut durant cette tournée et sans conteste possible le trois-quart le plus dangereux.

Puis, Matthieu Jalibert a, lui aussi, marqué beaucoup de points. Certes, le bordelais n'a jamais commencé une rencontre durant ces trois matchs, mais il a toujours fait de bonnes rentrées. Ultra efficace sur le peu de temps de jeu que lui a accordé le staff de Galthié, Jalibert a profité ce dimanche d'une sortie prématurée de Ntamack pour s'illustrer. En effet, le joueur de Bordeaux a semblé se balader dans la défense japonaise, et a été décisif sur l'essai de Jelonch. Celui qui avait entamé la saison de façon contrastée paraît être légitime à partager le poste avec Ntamack, de manière égale...