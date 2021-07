XV de France - Mais au fait, où en sont les Bleus en terme de popularité (sur les réseaux) ?

La popularité sur les réseaux est un indicateur important de la hype autour d'une personnalité. Certains Bleus (en forte progression) en sont l'exemple même.

Depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié à la tête des Bleus début 2020, il n'est pas usurpé de dire que le XV de France semble sur un petit nuage. En pleine reconstruction après des années de traversée du désert, l'équipe de France séduit à nouveau le public non seulement par ses résultats, mais aussi et surtout par le jeu qu'elle développe. Ambitieux, offensif, payant, le French Flair (et pas que) est de retour et, porté par une nouvelle génération pleine de talent et bien encadrée, souffle un air de rafraîchissement si agréable sur le rugby français.

Dans le même temps, la France s'est trouvée des leaders (Ollivon, Alldritt, Fickou...) et des têtes d'affiche comme Antoine Dupont ou Romain Ntamack. Aujourd'hui, tout les observateurs hexagonaux de la balle ovale ne parlent plus que des deux Toulousains et, symbole de leur nouveau statut et de la hype qui plane au-dessus de ces Bleus, il n'est d'ailleurs pas étonnant de voir à quel point leur cote de popularité sur les réseaux a explosé lors des 16 derniers mois. Bien sûr, leurs résultats en club n'y sont pas étrangers non plus, mais avouez que passer de quelques dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram début 2020 à plus de 250 000 aujourd'hui dénote bien de quelque chose ! Au vrai, leurs comptes ne cessent de grimper et "Toto" compte à ce jour 256K, devancé d'un rien par son compère de la charnière "NTK", et ses 257K.

Si ce n'est pas encore à la hauteur des stars de pays traditionnellement plus rugby comme Owen Farrell (352K), Cheslin Kolbe (386K), Beauden Barrett (622K), SBW ou Dan Carter (1 million d'abonnés), cela va dans le bon sens puisque la charnière toulousaine est celle dont les comptes croissent le plus vite depuis le début de l'année 2021. Dans le même sens, d'autres joueurs importants du paysage rugbystique français voient eux-aussi leur popularité grimper assez fortement depuis quelque temps, à l'image du capitaine tricolore Charles Ollivon (87,8K), ou encore du prodige bordelais Matthieu Jalibert (73 100 abonnés) et de la star du Racing Virimi Vakatawa (92,3K). Même si cela reste bien évidemment toujours à des années-lumière des stars du football français, qui pour certains comme Kylian Mbappé par exemple, comptabilisent presque autant d'abonnés qu'il y a d'habitants en France (54,7 millions pour le Prince de Bondy) !

Top 10 des rugbymen français les plus suivis sur Instagram :

1 - Romain Ntamack (257K)

2 - Antoine Dupont (256K)

3 - Fulgence Ouedraogo (168K)

4 - Mathieu Bastareaud (107K)

5 - Yoann Huget (97,4K)

6 - Virimi Vakatawa (92,3K)

7 - Damian Penaud (91,8K)

8 - Charles Ollivon (87,8K)

9 - Max Médard (85,6K)

10 - Sofiane Guitoune (79,9K)