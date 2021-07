WTF - Le saviez-vous ? Le rugbyman le plus populaire de la planète est un... international à 7 irlandais !

Exit Dan Carter, Cheslin Kolbe ou Sonny Bill Williams, le rugbyman le plus suivi sur les réseaux n'est autre que Greg O'Shea, un septiste irlandais.

A vous, les férus du jeu. Lorsque vous dîtes le mot "rugby" à votre entourage beaucoup moins averti, quelle est sa réponse ? "Dan Carter", "Jonny Wilkinson", "Sébastien Chabal" ou plus récemment "Cheslin Kolbe" et "Antoine Dupont". Il est vrai que toutes les personnes normalement civilisées ont déjà entendues ces noms-là, de même que ceux de Vincent Clerc ou Mathieu Bastareaud pour les habitants de l'Hexagone.

Et pourtant, quelle est la personnalité rugbystique la plus célèbre sur les réseaux aujourd'hui selon vous ? Indice, ce n'est aucun des noms cités ci-dessus. Sonny Bill Williams et ses quelque 1 million d'abonnés sur Instagram ? Pas tout à fait ! En fait, le rugbyman le plus suivi est un international irlandais à 7 dont on parie que le nom ne vous dit absolument rien. Guettez plutôt : Greg O'Shea, ça vous parle ? Au pays des "O'", le beau Greg doit avoir 1500 homonymes, mais c'est bien lui qui a une communauté de 1 million de personne sur IG ! Grâce à ses exploits sur les terrains ? Hum... pas vraiment. Au vrai, le brun de 26 ans a remporté la célèbre émission de télé-réalité britannique Love Island en 2019 avec sa compère Amber Gill, leur assurant une notoriété immédiate sur les réseaux dans la foulée...

Voilà comment Greg O'Shea est à la fois un rugbyman sur ses RS, mais également un influenceur à part entière. Aussi pourquoi il est aujourd'hui la personnalit rugby la plus suivie de la planète... Ce qui n'a pas pour autant permis à l'Irlande de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique, auquel participe ce fameux O'Shea aux côtés de Terry Sullivan et Jordan Conroy !

Quelques comptes les plus suivis sur Instagram aujourd'hui :

Greg O'Shea - 1M d'abonnés

Dan Carter - 1M d'abonnés

Sonny Bil Williams - 1M d'abonnés

Beauden Barrett - 622K

Cheslin Kolbe - 385K

Owen Farrell - 352K

Ardie Savea - 303K

Ma'a Nonu - 282K

Romain Ntamack - 257K

Antoine Dupont - 256K