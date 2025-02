XV de France. Les Bleus ont répondu à l'appel d'Herrero dans ce 6 Nations, les supporters en redemandent

Plus de passes, plus d’audace ! Le XV de France affiche un visage plus joueur que jamais. Entre records et domination offensive, les Bleus impressionnent.

Des Bleus qui envoient du jeu !

On l’attendait, on l’espérait, et force est de constater que le XV de France version 2025 ne déçoit pas ! Le temps de la dépossession et des coups de savates semble derrière les Bleus. Du moins, on sent qu'Antoine Dupont et ses coéquipiers ont désormais plus de cordes à leur arc pour s'adapter à leurs adversaires. Et varier les stratégies.

Cette année, après trois journées du Tournoi des 6 Nations, les Bleus affichent un visage résolument tourné vers l’attaque, répondant aux appels de figures comme Daniel Herrero, qui réclamait plus de jeu et de panache. Et les chiffres parlent pour eux.

6 Nations. ''Envoie !'' : L'appel d'Herrero pour un XV de France plus spectaculaire, Galthié prêt à lâcher les chevaux ?Dimanche dernier face à l’Italie, les hommes de Fabien Galthié ont fait exploser le compteur des passes : 243 au total selon le site officiel du Tournoi. Un record sous son ère selon plusieurs sources.

Le précédent ? 192 passes… contre ces mêmes Italiens en 2024. Une évolution qui illustre une évolution dans le projet de jeu français. Les Bleus n’ont jamais autant fait circuler le ballon, multipliant les initiatives et mettant en place une attaque plus ambitieuse.

Verra-t-on les Tricolores aussi détendus et inspirés la semaine prochaine à Dublin ? C'est tout ce qu'on l'espère. Mais l'opposition, comme les conditions, pourraient en décider autrement. L'Irlande n'est en effet pas la dernière quand il s'agit de régaler en attaque. Et n'oublions pas les Écossais dont le volume de jeu et l'envie sont très proches de celles des protégés de Galthié.

Le XV de France, vrai patron du 6 Nations ? Les Bleus affolent les compteurs, de bon augure !



Une domination offensive qui se confirme

Toujours est-il que cette envolée dans le jeu de passes n’est pas un cas isolé. Depuis le début du Tournoi, la France domine plusieurs catégories offensives. Dupont et ses coéquipiers affichent un volume de jeu impressionnant avec une possession plus dynamique. Résultat : une ligne d’attaque plus tranchante, des espaces mieux exploités et des défenses adverses sous pression constante. Et ce, même s'ils ont raté le coche en Angleterre.

Loin de se reposer sur leurs acquis, les Bleus semblent assumer un jeu plus ambitieux, sans renier leur solidité. Si cette prise de risque offre du spectacle, elle impose aussi une rigueur accrue pour éviter de tomber dans l’excès. La question reste donc : ce XV de France peut-il maintenir cette dynamique tout en restant efficace contre les gros morceaux du Tournoi ? Les réponses viendront vite avec un test grandeur nature face à l’Irlande.