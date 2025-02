Le XV de France, vrai patron du 6 Nations ? Les Bleus affolent les compteurs, de bon augure !

141 points, 21 essais, 2675 mètres parcourus… Ces chiffres fous prouvent que le XV de France est une machine bien huilée. Mais suffiront-ils pour décrocher le titre ?

Après trois journées palpitantes dans ce Tournoi des 6 Nations 2025, le XV de France est plus que jamais en course pour le titre. Les hommes de Fabien Galthié pointent à la deuxième place du classement général malgré leur revers en Angleterre. Mais au-delà de ce rang, les Bleus affichent une domination éclatante dans plusieurs catégories statistiques clés, témoignant de leur performance sur le terrain.

Si tout n'a pas été parfait jusque-là, ces chiffres montrent que les Bleus maitrisent plusieurs compartiments essentiels du jeu. De bon augure en vue des deux dernières rencontres décisives pour le gain de la compétition. On sait par expérience que les Tricolores montent en puissance dans le 6 Nations. On ne peut qu'espérer les voir continuer sur leur lancée et dominer l'Irlande puis l'Écosse.

Une attaque de feu : points et essais au rendez-vous

Les Tricolores mènent la danse en termes de points marqués, avec un total impressionnant de 141 points inscrits en trois rencontres. Cette efficacité offensive se traduit également par 21 essais, plaçant la France en tête du classement des essais marqués. A titre informatif, l'Irlande, deuxième, est loin derrière avec 86 points et seulement 10 réalisations au compteur. Les deux démonstrations face au Pays de Galles et contre l'Italie y ont largement participé. Sans les maladresses de Twickenham, ces chiffres seraient même encore plus hauts.

La fluidité du jeu français se reflète dans le nombre de passes décisives (17, 1er), où les Bleus dominent également leurs adversaires. Cette capacité à créer des opportunités d'essai démontre une cohésion et une vision de jeu supérieures. L'équipe de France excelle ainsi dans l'art de pénétrer les défenses adverses, comme en témoignent leurs fréquentes incursions dans les 22 mètres adverses (36, 1er). Cette présence régulière dans les zones de marque met une pression constante sur leurs adversaires et ouvre la voie à de multiples opportunités de marquer.

Puissance et endurance : mètres parcourus et franchissements

Les statistiques révèlent que les Bleus ont parcouru un nombre impressionnant de mètres avec le ballon, surpassant toutes les autres équipes dans cette catégorie (2675m, 1er). Cette avancée territoriale est le fruit d'une combinaison de vitesse, de puissance et d'endurance. Les franchissements sont également un domaine où la France excelle (32, 1er). Reléguant la concurrence à plusieurs longueurs, dont son prochain adversaire irlandais (18e, 4e). À l'heure actuelle, seule l'Écosse suit (de loin) la cadence française dans ces catégories offensives.

Le style de jeu français, caractérisé par des passes après contact efficaces, maintient le rythme et désorganise les défenses adverses. Cette approche dynamique crée des espaces et des opportunités supplémentaires pour les attaquants. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont ainsi réalisé 30 offloads de plus que le XV du Trèfle (19, 4e). Faisant vivre le cuir plus que n'importe quelle autre équipe dans cette édition avec plus de 1700 mètres gagnés là où les Irlandais n'ont pas dépassé le kilomètre (947 m, 6e).

Si les chiffres ne font pas gagner les matchs, on peut cependant se réjouir de voir une équipe de France qui maitrise globalement son sujet. Et c'est aussi vrai en ce qui concerne les fondamentaux. Avec un pourcentage élevé de mêlées gagnées (88%, 1er), le pack français impose sa loi en phase de conquête, assurant une plateforme stable pour lancer des offensives. Ajoutez à cela une discipline remarquable avec la plus faible moyenne de pénalités concédées, et vous avez tous les ingrédients de la recette du succès.

Continuer sur cette lancée

Ces performances statistiques illustrent non seulement la supériorité du XV de France dans de nombreux aspects du jeu, mais aussi une cohésion d'équipe et une stratégie bien rodée. À mi-parcours du Tournoi, les Bleus semblent plus déterminés que jamais à poursuivre sur cette lancée et à viser le titre tant convoité. Les deux derniers matchs seront à n'en pas douter les plus compliqués pour les Bleus de Galthié. Avec des Irlandais et des Écossais qui vont pousser la France à jouer à son meilleur niveau.

Les Français seront non seulement attendus en attaque mais aussi en défense. Laquelle a montré des certaines failles depuis le premier match face aux Gallois. Avec 86 % de réussite au plaquage, les Bleus ne sont pas les moins bien classés. D'autant qu'ils ne sont que cinquièmes au nombre de plaquages réalisés (377, 61 ratés). Néanmoins, une seule erreur défensive peut suffire à faire basculer une rencontre. A ce titre, espérons que les Tricolores sauront prendre à défaut un rideau irlandais qui jusqu'ici n'a pas été au meilleur de sa forme avec 91 plaquages ratés (84 % de réussite). Soit le plus haut total de la compétition après trois matchs.