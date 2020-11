XV de France - Les Bleus libérés ce week-end devront retourner à Marcoussis lundi

Changement dans les plans du staff tricolore suite à l'annulation du match entre le XV de France et les Fidji ce dimanche.

Voilà un cas que ni la FFR ni la LNR n'avaient prévu lorsqu'elles ont passé leur accord sur la mise à disposition des internationaux : l'annulation d'un match. Les Bleus ne joueront pas face aux Fidji dimanche. La rencontre est annulée en raison de cas de Covid-19 dans les rangs fidjiens. Ces derniers souhaitaient un report du match mais le calendrier ne le permet pas. Les commissions médicales de la FFR et du 6 Nations n'ont pas donné un avis favorable. Les Tricolores devraient donc récupérer les points d'un match gagné avec le bonus offensif. Néanmoins, ils n'ont pas joué le match et peuvent donc postuler à une troisième rencontre comme le prévoit le deal entre les instances.

L’annulation du match entre la France et les Fidji va changer les plans et l’utilisation des internationaux. Ces derniers ont d’ores et déjà été libérés et laissés à la disposition de leur club. Mais ils reviendront lundi à Marcoussis et affronteront l’Ecosse la semaine prochaine — Wilfried Templier (@WilTemplier) November 13, 2020

Alors que le staff avait anticipé en dévoilant un nouveau groupe de 31 joueurs pour préparer le déplacement en Écosse le 22 novembre, il y a eu un changement de plan. Les joueurs prévus face aux Fidji sont libérés et laissés à disposition de leur club respectif. Il pourrait même jouer ce week-end, avec le risque de se blesser avant d'affronter l'Écosse. Il est possible que l'encadrement français ait passé des accords avec certaines formations. Ce dernier les attend cependant de pied ferme dès lundi à Marcoussis pour préparer le match face aux Écossais.



On devrait donc retrouver les vainqueurs des matchs face au Pays de Galles et l'Irlande à Murrayfield. Quant aux joueurs appelés ce jeudi, ils devrait finalement rejoindre le CNR en amont de la réception de l'Italie. Il restera ensuite un troisième match de classement aux Bleus de la cadre de l'Autumn Nations Cup. Une situation qui doit faire sourir du côté de la LNR qui était opposée initialement à ce que les internationaux jouent six matchs. Pour la FFR en revanche, ce match en moins pourrait peser dans les finances puisqu'elle avait vendu les droits de diffusion des six rencontres à France Télévisions pour 7 millions.