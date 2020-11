Dulin, Bézy et Atonio de retour chez les Bleus pour préparer l'Ecosse

L'encadrement du XV de France a sélectionné 31 joueurs pour le déplacement à Edimbourg dans le cadre de la 2e journée de la Coupe d’Automne des Nations.

Contraint l'accord entre la FFR et la LNR de scinder le groupe en deux pour jouer les six matchs de l'automne, le staff du XV de France a dévoilé une deuxième ligne ce jeudi soir en vue du match contre l'Ecosse. Si Fabien Galthié pourra s'appuyer sur son équipe type pour la première rencontre de l'Autumn Nations Cup face aux Fidji dimanche, il a été contrait de composer pour la suite de la compétition. Ainsi, on voit plusieurs anciens faire leur retour dans ce groupe de 31 : Atonio, Bézy, Dulin, pour ne citer qu'eux. Mais on note surtout qu'il y a de nouvelles têtes aux côtés de Serin et Thomas, déjà présents à Marcoussis ces dernières semaines. On pense au Racingman Ali Oz et au Toulousain Rodrigue Neti chez les avants.