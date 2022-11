XV de France. Le dynamiteur Couilloud va-t-il griller la priorité au gestionnaire Lucu face au Japon ?

Alors que tout le monde voyait naturellement Maxime Lucu titulaire contre le Japon suite à l'absence de Dupont, Baptiste Couilloud pourrait rafler la mise.

Vous le savez, une fois n'est pas coutume, les Bleus vont devoir défier le Japon sans leur capitaine et meilleur du monde 2021, Antoine Dupont. Et si l'on ne se fait pas trop de soucis pour l'équipe de France étant donné la qualité du réservoir tricolore au poste, une question se pose tout de même : mais qui débutera face aux Nippons ? Car si tous les regards se tournaient naturellement vers le numéro 2 du poste Maxime Lucu, pour porter le numéro 9 dimanche, peut-être que tout le monde est allé trop vite en besogne. C'est en tous cas ce que signalait Rugbyrama ce mercredi matin et pour dire vrai, cette idée nous trottait dans la tête depuis la folle soirée face à l'Afrique du Sud terminée.

XV de France. Doit-on s'attendre à un festival offensif face au Japon ?

La raison ? Elle est que fatalement, le demi de mêlée bordelais - et sa qualité de gestion - possède plus un profil de "finisseur" pour terminer les rencontres. C'est en tous cas ce que loue de lui le staff des Bleus depuis son intronisation à ce poste, voilà un an maintenant. À l'inverse, Couilloud a pour lui des qualités très similaires à celles de Dupont et ce profil de dynamiteur qui pourrait être très intéressant pour emballer la partie face aux Nippons, et coller à leur faculté à déplacer si vite le ballon. Rappelons qu'en juillet dernier, Maxime Lucu avait été titularisé à deux reprises contre ces mêmes japonais, avec un bilan plutôt décevant.

RESUME VIDEO. La superbe valise de Couilloud sauve la France face au Japon

À l'inverse, les entrées en jeu de Baptiste Couilloud furent remarquables et remarquées, le Lyonnais ayant même inscrit l'essai de la gagne pour les Français en toute fin de match lors du 2ème test. Comment ? D'une superbe valise derrière une mêlée, où il avait fait admirer son flair et ses cannes, surtout. Du Couilloud dans le texte, quoi... Dès alors, il n'a rien d'insensé à imaginer que le capitaine du LOU puisse griller la politesse à Lucu, et connaître face au Japon sa 5ème titularisation en Bleu. La réponse, elle, sera donnée vendredi, au moment de l'annonce de la composition par Fabien Galthié.