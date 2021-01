XV de France - Le dernier partenaire d'entraînement est enfin connu et on adore

Le XV de France a communiqué le nom du dernier partenaire d'entraînement pour le stage de préparation au 6 Nations 2021.

Aujourd'hui démarre le stage de préparation au Tournoi des 6 Nations à Nice. Fabien Galthié a déjà communiqué la liste des 37 joueurs et quelques partenaires d'entraînement qui seront au nombre de 5. On connaissait déjà les 4 premiers noms avec Léo Coly (talonneur Mont-de-Marsan), Alexandre Fischer de Clermont, Nathan Decron et Waël Ponpon de Colomiers Cependant, ce dernier doit renoncer à être sparring-partner des Bleus en raison d'une blessure à la cheville (entorse), comme l'a révélé le site toulousain Le24Heures.

Pas de Rattez, mais Penaud : la liste des 37 de Galthié pour le 6 Nations

Si Ponpon devrait être remplacé, on connaît enfin le dernier nom. Et les supporters de la Section Paloise devrait être ravis. Il s'agit de l'ouvreur Antoine Hastoy qui est actuellement le meilleur réalisateur du Top 14. Depuis plusieurs mois, son nom revient quelques fois dans les débats autour du deuxième 10 à avoir en équipe de France. Mais Matthieu Jalibert a tout de même mis les supporters d'accord. On pourrait imaginer Hastoy sous le maillot bleu dans les mois, voir années à venir. Il n'a que 23 ans.

XV DE FRANCE - Thomas Ramos forfait, Rattez le remplace dans la liste des 37