RUGBY. 15 de France. Gonzalo Quesada rétablit la vérité et fait taire les rumeurs !

Ancien membre du staff du 15 de France, Gonzalo Quesada sera libre de tout contrat à la fin de la saison, ce qui fait de lui un des favoris au poste d'entraineur des arrières.

Une rumeur mensongère !

Alors que l'équipe du Stade Français tourne à plein régime, et que le tacticien argentin a des résultats plus que satisfaisants, bons nombres de rumeurs entouraient sa venue en équipe de France. Il faut dire que Gonzalo Quesada a le profil idéal ! En effet, l'entraineur des trois-quarts est performant, il a de l'expérience et a déjà connu le staff de l'équipe de France. Ce dernier a œuvré lors de la Coupe du monde 2011 en Nouvelle-Zélande, auprès des buteurs du 15 de France, il était aussi en charge du jeu au pied de façon général. De plus, son président actuel, Hans-Peter Wild avait annoncé après la victoire du Stade Français contre Pau, dans les colonnes de Midi Olympique, l'envie de son entraineur de rejoindre une sélection nationale : "Ce n'est un secret pour personne : Gonzalo Quesada veut devenir sélectionneur national, et il le sera un jour, j'en suis convaincu." Si Quesada ne sera pas sélectionneur du 15 de France tout de suite, ces paroles ont suffi pour continuer d'alimenter les rumeurs le faisant venir à Marcoussis !

Cependant, le principal intéressé a préféré mettre les choses au clair, via Twitter, afin de faire taire les bruits de couloir. Quesada affirme alors : "C'est absolument faux que je me propose moi-même !" Néanmoins, l'Argentin ne signifie pas ne pas vouloir de ce poste, seulement, il ne courra pas après !