XV DE FRANCE. Gailleton, Dulin… Quels joueurs retourneront dans leur club ce week-end ?

Ce mercredi, la FFR a annoncé la liste des 9 joueurs libérés par le staff avant la rencontre face à l'Australie. Ces derniers seront donc disponibles pour le club.

Depuis lundi dernier, on connaît la liste des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde, à partir du 8 septembre. Une annonce qui a forcément fait des déçus, même si Galthié et son staff ont rappelé l'importance des "réservistes" dans des compétitions comme celle-ci.

Toujours est-il que dimanche, le sélectionneur des Bleus devrait aligner une équipe qui ressemble à son équipe type, face à l'Australie. De ce fait, la FFR a annoncé ce mercredi une liste de 9 joueurs, qui seront libérés afin d'être disponibles pour leur club. Et comme vous vous en doutez, celle-ci correspond aux joueurs non-retenus pour le Mondial. À une exception près.

Comme dit juste au-dessus, une grande majorité des réservistes retourneront dans leur club de Top 14. C'est notamment le cas de certains grands absents, comme Brice Dulin (La Rochelle), Baptiste Serin (Toulon), ou encore Ethan Dumortier (Lyon). L'une des pépites du rugby français, Émilien Gailleton, sera lui aussi à la disposition de son club, la Section Paloise.

Finalement, seul un joueur non-retenu pour la Coupe du Monde a été conservé par le staff : Sébastien Taofifenua. En effet, le joueur du LOU est pressenti pour être sur le banc face à l'Australie, afin de reposer Reda Wardi. Une décision plutôt logique, à un poste où les Bleus ont déjà perdu Cyril Baille pour le début de la compétition.

Thomas Laclayat (25 ans / 1 sélection / Racing 92)

Bastien Chalureau (31 ans / 3 sélections / Montpellier)

Florian Verhaeghe (26 ans / 1 sélection / Montpellier)

Dylan Cretin (26 ans / 22 sélections / Lyon)

Yoan Tanga (26 ans / 3 sélections / La Rochelle)

Baptiste Serin (29 ans / 44 sélections / Toulon)

Émilien Gailleton (20 ans / 1 sélection / Pau)

Ethan Dumortier (22 ans / 6 sélections / Lyon)

Brice Dulin (33 ans / 37 sélections / La Rochelle)

Les cadres présents face à l'Australie

Pour en revenir à la rencontre face à l'Australie, l'équipe alignée par Fabien Galthié et ses adjoints devrait ressembler à celle qui défiera les All Blacks, en ouverture du Mondial. En effet, les Ramos, Fickou, Penaud, Jalibert, Dupont, Alldritt ou encore Marchand sont plus que pressentis pour débuter. Atonio devrait également commencer avec le numéro 3 dans le dos, là où Jean-Baptiste Gros prendrait le poste de pilier gauche.

Sur le banc, Taofifenua devrait donc trouver sa place, accompagné de joueurs importants du groupe, comme Mauvaka, Woki, ou encore Jaminet. Bielle-Biarrey pourrait obtenir sa quatrième sélection, tandis que Couilloud et Boudehent devraient également y être. Pour rappel, les Bleus affrontent l'Australie ce dimanche, à 17h45 sur TF1.

