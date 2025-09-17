XV de France féminin : sanctions confirmées, le Mondial bascule pour Berthoumieu et Feleu

C'est un coup dur pour le XV de France féminin, même s'il était attendu depuis plusieurs heures. Deux cadres tricolores, Axelle Berthoumieu et Manae Feleu, ont vu leur aventure prendre fin prématurément après les sanctions infligées par la commission indépendante de World Rugby.
Leurs sanctions ont été confirmées après que les deux joueuses ont fait appel de cette décision. Une situation qui bouleverse l’équilibre du groupe à quelques jours d’un choc monumental face aux Red Roses.
📔 Étudiante en immobilier, Kelly Arbey a fait sa rentrée en plein cœur de la Coupe du Monde.— France Rugby (@FranceRugby) September 16, 2025
Entre études et rugby, trouver l'équilibre est essentiel pour elle.
🎬 Extrait à retrouver dans le nouvel épisode d'Âmes Sœurs : 𝗥𝗼𝗮𝗱 𝘁𝗼 𝗕𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗹 ➡ https://t.co/e7ildoy6Cx pic.twitter.com/5KmlYNV3EK
"Ce n'est pas acceptable"
La première affaire a frappé les esprits bien au-delà du rugby féminin. Lors du quart de finale contre l’Irlande, remporté de haute lutte (18-13), Axelle Berthoumieu a été filmée en train de mordre son homologue Aoife Wafer dans un ruck. Si le geste est passé inaperçu en direct, les images diffusées ensuite ont déclenché une citation devant la commission de discipline. Le verdict est tombé : neuf matchs de suspension, après réduction pour aveux, excuses publiques et casier disciplinaire vierge. « J’ai perdu mon sang-froid. Ce n’est pas acceptable », a reconnu la troisième ligne sur ses réseaux sociaux.
La sanction, lourde mais atténuée, prive la Bordelaise non seulement de la fin du Mondial mais aussi d’une bonne partie de la saison à venir. Le président de la FFR, Florian Grill, a réagi avec fermeté, estimant que la joueuse avait eu raison de « s’excuser et de regretter ». Le message est clair : ce type de geste n’a pas sa place sur un terrain.
🎬 Un jour de quart de finale à Exeter#SoyonsBleues #XVdeFrance pic.twitter.com/AUVoCU5w1Y— France Rugby (@FranceRugby) September 15, 2025
Pas de changement pour la co-capitaine
Dans le même temps, la capitaine Manae Feleu a écopé de deux matchs de suspension pour un plaquage haut dans les ultimes minutes du quart. Elle aussi manquera donc la fin de la compétition. Cependant, sa suspension n'a pas été réduite, même après l'appel devant la commission de discipline. Une double perte qui laisse un goût amer au staff tricolore. Mais loin de se désunir, le groupe a choisi de garder ses deux leaders à ses côtés, pour qu’elles contribuent autrement : analyse de l’adversaire, soutien psychologique et rôle de sparring à l’entraînement.
🎥🍿 Âmes Sœurs S07E05 : 𝗥𝗼𝗮𝗱 𝘁𝗼 𝗕𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗹— France Rugby (@FranceRugby) September 15, 2025
Revivez l’essai qui relance les Bleues, porté par la force et le soutien de toute une équipe 💙
Extrait à retrouver dans le nouvel épisode ➡️ https://t.co/e7ildoy6Cx pic.twitter.com/QwTSVMdMAi
« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fortes », insiste Mignot, convaincue que l’épreuve peut resserrer ses joueuses. L’encadrement veut transformer ce coup dur en motivation avant d’affronter les Anglaises, grandes favorites de la compétition.
XV de France. ''C’est mort'' : Yoram Moefana officialise son absence pour plusieurs mois et son forfait pour les tests
Entre la perte de deux cadres et l’absence de la numéro 10 Lina Queyroi, forfait pour commotion, le XV de France féminin est largement diminué. Mais les Bleues, n’ont jamais semblé aussi déterminées à faire mentir les pronostics.
Zizi Pompon
C'est l'apprentissage du haut niveau à la Française. On progresse, on démontre une forme capable de tout, donc on devient menaçant pour le bon déroulement d'un projet politique aux intérêts supérieurs. Alors on se fait enfler par une ou deux décisions d'un anglophone. Surtout si la commission "indépendante" joue à domicile. 😒
Je suis sûr que si la demi-finale avait été finalement orientée* face aux Blacks, Feleu ne serait pas sanctionnée.
*oui c'était orienté pour s'assurer d'un Ang/NZ en finale. Quand on reçoit du pognon pour professionnaliser une discipline, il faut un retour sur investissement.
#onshabitueatout #CDM95
Aristaxe
Berthoumieu et Feleu ne sont pas sanctionnées parce qu'elles représentent un danger quelconque pour le complot britannique, mais parce qu'elles sont fautives, tout bêtement. On ne peut pas mordre les adversaires durant le match et ensuite jouer les victimes.
Ca démontre surtout une clémence extraordinaire du corp arbitral qui aurait dû mettre un rouge à Berthoumieu pour son geste irréel et un autre jaune bunker (donc double jaune = rouge) pour Feleu qui fait un placage dégueulasse et inutile épaule/tête sur la demi de mêlée irlandaise. La France aurait dû finir le match à douze, et sans Feleu pour contrer en touche, on peut imaginer une fin de match très différente.
Sweet Charlot
On s'est fait carotter concernant Feleu, si précieuse. Outre l'absence de la joueuse, cela entrave une prépa sereine. Bien joué les English !
Jacques-Tati-en-EDF
Sans Feleu, ce sera un gros manque face aux anglaises. Maka a montré de belles choses. Mais il faudra un petit miracle ...
Snark
Ce match n'est ni à voir, tant le jeu pratiqué par les deux équipes est peu appétissant, ni, surtout, à entendre, la logorrhée du commentateur de TF1 étant parfaitement insupportable. Il paraît que les champignons sortent...
etutabe
et à part les remarques sarcastiques (d'où ton pseudo) tu connais quelque chose au rugby ?