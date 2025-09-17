XV de France féminin : sanctions confirmées, le Mondial bascule pour Berthoumieu et Feleu

Entre sanctions lourdes et commotions le XV de France féminin aborde sa demi-finale contre l’Angleterre avec trois leaders écartées. Comment le groupe se reconstruit-il face à cette situation ?

C'est un coup dur pour le XV de France féminin, même s'il était attendu depuis plusieurs heures. Deux cadres tricolores, Axelle Berthoumieu et Manae Feleu, ont vu leur aventure prendre fin prématurément après les sanctions infligées par la commission indépendante de World Rugby.

Leurs sanctions ont été confirmées après que les deux joueuses ont fait appel de cette décision. Une situation qui bouleverse l’équilibre du groupe à quelques jours d’un choc monumental face aux Red Roses.

"Ce n'est pas acceptable"

La première affaire a frappé les esprits bien au-delà du rugby féminin. Lors du quart de finale contre l’Irlande, remporté de haute lutte (18-13), Axelle Berthoumieu a été filmée en train de mordre son homologue Aoife Wafer dans un ruck. Si le geste est passé inaperçu en direct, les images diffusées ensuite ont déclenché une citation devant la commission de discipline. Le verdict est tombé : neuf matchs de suspension, après réduction pour aveux, excuses publiques et casier disciplinaire vierge. « J’ai perdu mon sang-froid. Ce n’est pas acceptable », a reconnu la troisième ligne sur ses réseaux sociaux.

La sanction, lourde mais atténuée, prive la Bordelaise non seulement de la fin du Mondial mais aussi d’une bonne partie de la saison à venir. Le président de la FFR, Florian Grill, a réagi avec fermeté, estimant que la joueuse avait eu raison de « s’excuser et de regretter ». Le message est clair : ce type de geste n’a pas sa place sur un terrain.

Pas de changement pour la co-capitaine

Dans le même temps, la capitaine Manae Feleu a écopé de deux matchs de suspension pour un plaquage haut dans les ultimes minutes du quart. Elle aussi manquera donc la fin de la compétition. Cependant, sa suspension n'a pas été réduite, même après l'appel devant la commission de discipline. Une double perte qui laisse un goût amer au staff tricolore. Mais loin de se désunir, le groupe a choisi de garder ses deux leaders à ses côtés, pour qu’elles contribuent autrement : analyse de l’adversaire, soutien psychologique et rôle de sparring à l’entraînement.

« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fortes », insiste Mignot, convaincue que l’épreuve peut resserrer ses joueuses. L’encadrement veut transformer ce coup dur en motivation avant d’affronter les Anglaises, grandes favorites de la compétition.

Entre la perte de deux cadres et l’absence de la numéro 10 Lina Queyroi, forfait pour commotion, le XV de France féminin est largement diminué. Mais les Bleues, n’ont jamais semblé aussi déterminées à faire mentir les pronostics.