XV de France. Fabien Galthié révèle 9 potentiels futurs appelés... et attend son nouvel OVNI !

Pour sa première de l’année, le CRC a eu l’honneur de recevoir l’ancien demi de mêlée et actuel sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier a livré beaucoup d’exclusivités ! Après avoir parlé de comment lui et son staff se servaient de la presse et des réseaux sociaux pour désamorcer les critiques, Galthié a révélé le nom de 9 joueurs qui pourront prétendre rapidement à l’Équipe de France. Lui qui veut une « émulation d’un ou deux joueurs par poste, voire trois » annonce donc la possibilité qu’une dizaine de nouveaux joueurs intègrent le groupe France.

[STATISTIQUES] Des Bleus efficaces mais indisciplinés, Jaminet comme un coq en pâte

Parmi eux, on retrouve les Toulousains Mathis Lebel et Thibault Flament ou encore Florian Verhaeghe, Thomas Lavault, Florent Vanverberghe, le Racingmen Taofifenua, Maxime Lucu, ainsi que les piliers Paiva et Wardi. Tous excellents dans leur club, si bien qu’ils ont attiré l’attention du sélectionneur, qui les voit comme des joueurs à fort potentiel. En plus de ces derniers, le natif de Cahors a évoqué attendre, cette année encore, « un OVNI » : « chaque année on a un OVNI. On a eu Momo Haouas, après Gabin Villière, et puis Melvyn Jaminet donc un OVNI par an ». L’objectif ici, au-delà de découvrir de nouveaux profils capables de s’imposer dans le XV type, est de pouvoir arriver à la Coupe du Monde avec le maximum de joueur concerné : « Un Mondial c’est long : ça dure quatre mois avec la préparation, et il arrive toujours des choses improbables (...) nous voulons une équipe capable de relever tous les défis qui vont lui être proposés ».

Joseph, Capuozzo, Peyresblanques, qui sera le prochain OVNI de Galthié ?

Après Mohamed Haouas, Gabin Villière et Melvyn Jaminet, quel sera le prochain talent brut qui aura sa chance avec le XV de France ? Vous savez, celui qui sort d’un coup, presque de nulle part, pour tout exploser sur son passage... Si les candidats potentiels sont nombreux, nous pouvons nous attarder ici sur cinq joueurs qui pourraient remplir ces critères. Quand on retrace le destin de Jaminet, qui s’est fait remarquer par ses performances avec Perpignan en Pro D2, on pense forcément à un autre arrière qui brille en deuxième division : le Grenoblois Ange Capuozzo. En effet, ses appuis et sa vitesse de pointe lui permettent de mettre à mal n’importe quelle défense ! Désormais titulaire indiscutable au FCG, le franco-italien de 22 ans pourrait rapidement attirer l’attention de plusieurs clubs de Top 14, et qui sait, de Fabien Galthié en personne. Un autre joueur a également brillé en Pro D2 avec son club. Lors de la saison précédente, Lucas Peyresblanques a enchaîné les matchs de haute voltige, permettant à son équipe d’obtenir la montée en Top 14. Son punch et sa vélocité (peu commune pour un talonneur) sont des atouts non-négligeables, qui font déjà mal en première division en témoigne son match face à l’UBB ce samedi. Si ce dernier continue sur son impressionnante lancée, il ne serait pas étonnant de voir son nom ressortir dans les discussions du staff du XV de France.

Pro D2. Lucas Peyresblanques, le (presque) petit basque au grand avenir

Quand l’on parle d’OVNI du rugby français, un nom nous vient de suite en tête : double champion du monde des moins de 20 ans, arrivé comme une météorite dans le rugby français, Jordan Joseph a vu son ascension quelque peu ralentie ces dernières saisons. Barré par une concurrence rude au Racing, le joueur de 21 ans reste néanmoins une pierre précieuse à polir. À voir si sa puissance et son jeu après contact dernier lui permettront d’enchaîner les bonnes performances cette saison. Puisque nous parlons de jeunes joueurs talentueux gênés par la concurrence en club, évoquons le cas d’Arthur Retière. Souvent utilisé en remplaçant de luxe la saison dernière à La Rochelle, l’ailier de 24 ans a toutes les cartes en main pour devenir ce joueur que Galthié attend. Rapide, tonique et à l’aise dans le jeu de mouvement, il correspond parfaitement à l’ADN de ce XV de France.

Enfin, le dernier joueur à qui nous pouvons penser vient tout droit de Toulouse. Il est petit, casqué, avec des appuis de feu et il lui suffit d’un ballon pour aller à dame. Non, ce n’est pas de Cheslin Kolbe mais bien de Nelson Épée dont nous parlons. Champion de France espoir avec le Stade Toulousain, ce dernier a impressionné au Super Sevens, au point de partir en stage avec l’équipe de France à 7. En plus de cela, le départ de l’ailier Sud-Africain va permettre au jeune Épée d’engranger du temps de jeu en Top 14, pour qui sait, devenir la prochaine révélation du rugby français !