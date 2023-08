XV de France. En cas de victoire au Mondial, les Bleus toucheront un jackpot... revu à la baisse !

Les coéquipiers d'Antoine Dupont toucheront près de 200 000 euros par tête en cas de titre en octobre prochain. Soit 130 000 euros de moins que prévu.

On dit de lui qu’il est le nerf de la guerre. Lui ? C’est évidemment l’argent, celui qui, plus souvent que rarement - disons le comme ça - devient une source de motivation pour les troupes. La fameuse carotte, comme on dit. Et dans le rugby, alors ? Si les biftons ont toujours été un peu mal vu dans notre sacro-saint microcosme ovale, force est de constater qu’ils sont aujourd’hui partout et surtout, que leur pouvoir est de plus en plus grand. D’ailleurs et par curiosité, combien toucheraient les Tricolores en cas de victoire dans "leur" Mondial, fin octobre ?

Ce lundi, le Midi Olympique révèle que le montant décerné aux 33 mondialistes en cas de titre a enfin été statué. D'après le journal jaune, la FFR et son président Florian Grill auraient validé un montant d'environ 200 000 euros par tête. Soit quelque 6,6 millions à sortir des caisses de la fédération… Un montant bien moins élevé que celui initialement évoqué sous la présidence Laporte, qui aurait prévu d'allouer 11 millions d'euros aux champions. En clair, peu ou prou 330 000 euros par tête.



Là, les joueurs français ont donc certainement eu la mauvaise surprise d’apprendre que l’enveloppe qu’ils recevront en cas de victoire sera donc pratiquement coupée en deux. Reste que n’en doutons aucunement, cette somme demeure déjà très belle et qu’elle ne changera pas d’un iota la motivation de la bande d’Antoine Dupont. A titre de comparaison, les Bleus de Didier Deschamps, finalistes de la dernière coupe du monde, auraient raflé 402 000 euros par personne en cas de victoire face à l’Argentine fin 2022.