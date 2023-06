XV DE FRANCE. En Angleterre, en Nouvelle-Zélande et aux quatre coins de la France, voici où sont nés nos Bleus !

Récemment, nous avons énuméré chacun des clubs formateurs des joueurs figurant dans la liste des 42 joueurs sélectionnés par Galthié. Intéressons-nous désormais à leur lieu de naissance.

Une riche diversité

Ce qui fait la force de cette équipe de France est tout d'abord son union, travailler en club toute l'année, mais également sa diversité ! Dans cette équipe de France 2023, trois joueurs ne sont pas nés sur le sol français, à l'image d'Atonio, de Willemse et du jeune Gailleton. Ces derniers pourraient être rejoints par Emmanuel Meafou, qui est d'origine néo-zélandaise. Ce XV de France est aussi composé de deux joueurs étant nés dans les DOM-TOM, en la personne de Peato Mauvaka et Yoram Moefana. Le premier a vu le jour sur le sol calédonien, tandis que Moefana est né à Futuna. Pour les 37 autres protagonistes, c'est en métropole que leurs premiers pas ont été réalisés ! Pour que tout ceci soit plus clair, nous vous mettons la carte de naissance de nos Bleus ci-dessous.

Vous l'aurez donc compris, la région d'Occitanie est sans conteste celle qui fournie le plus de joueurs à l'équipe de France. Parmi eux, nous pouvons retrouver Dupont, Marchand, Ntamack, Ramos et Cros. Les Montpelliérains Arthur Vincent et Bastien Chalureau sont également occitans, tout comme les Rochelais Bourgarit, Alldritt et Wardi. L'Île-de-France a elle aussi son lot de talents, avec sept membres du XV de France ! Nous y retrouvons Danty et Flament dans le centre de la capitale, et en banlieue parisienne, Tanga, Woki et Bamba sont originaires du 93. Sekou Macalou est quant à lui issus du 95, et Matthieu Jalibert est né à Saint-Germain-en-Laye dans le 78. Côté Rhône-Alpes, les Lyonnais Couillou, Dumorthier et Crétin y sont nés, tout comme Thomas Laclayat et Louis Bielle-Barey. Dans la moitié-haute de la France, seule trois joueurs sont représentés. Plus au sud, Paul Boudehent a grandi dans le Pays de la Loire. Ensuite, Gabin Villière est le fervent représentant de la Normandie. Enfin, au plus au nord possible, le Montpelliérain Florian Verhaeghe a été mis au monde à Dunkerque !

EXCLU. Rugby. ''Je veux créer du lien'', jeune retraité, Benjamin Fall s'éclate dans sa nouvelle activité !