XV de France. ''Ceinture et bretelles'', le protocole sanitaire des Bleus sera renforcé

Jean-Michel Blanquer a insisté sur le fait que le protocole sanitaire avait été respecté par les Bleus mais qu'il fallait le renforcer.

XV de France. Galthié blanchi par rapport de la FFR, qui est le patient 0 ?La réunion ce vendredi matin entre le président de la FFR, Bernard Laporte, la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu ainsi que Jean-Michel Blanquer, sonne, on l'espère la fin de l'épisode Covid au sein du XV de France. Suite au rapport de l'enquête interne de la Fédération, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a confirmé que le protocole sanitaire avait été respecté. Et ce, malgré les sorties de Fabien Galthié et des joueurs. Cependant, tout le monde s'accorde désormais pour dire qu'il faut le renforcer. S'il avait été bien élaboré, il est toujours possible de faire plus et de "resserrer les mailles. On n’est jamais trop vigilant". Les médecins de la FFR veilleront au grain tout comme Raphaël Ibañez, qui en plus d'être manager des Bleus, va endosser un rôle supplémentaire pour faire respecter le protocole.



Désormais, "c’est ceinture et bretelles", aussi les sorties de l'hôtel seront interdites, en particulier en Angleterre où le XV de France se rendra la semaine prochaine pour le Crunch. S'il avait été jugé difficile psychologiquement de "confiner" les Bleus pendant toute la durée de la compétition, aucun risque ne sera pris dans les semaines à venir. C'est donc dans une bulle stricte que les Tricolores évolueront jusqu'à la fin du Tournoi. Sauf blessure, le groupe ne devrait également plus évoluer jusqu'au dernier match. Quant aux partenaires d'entraînements, s'ils sont autorisés, ils devront être immuno-covid a précisé Bernard Laporte, comme cela avait le cas avec les U20. 6 Nations 2021. Le XV de France avec quels joueurs pour l'Angleterre ?Les Bleus sont attendus dimanche à Marcoussis en vue de ce match au sommet de la 4e journée. Douze joueurs ainsi que quatre membres du staff dont le sélectionneur Fabien Galthié avaient été positifs au Covid en l'espace de quelques jours au mois de février. Poussant les instances à prendre une décision concernant le déplacement du XV du Chardon à Saint-Denis. La France compte un match en retard depuis le report de la réception de l'Ecosse. Pour l'heure, la reprogrammation de cette rencontre n'a pas été officialisée. La date du 26 mars a été évoquée. On attend l'aval de la fédération écossaise suite à celui passé entre la FFR et la LNR sur la libération des internationaux.