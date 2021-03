XV de France. Galthié blanchi par rapport de la FFR, qui est le patient 0 ?

Le rapport demandé par le ministère à la FFR a dédouané le sélectionneur Fabien Galthié. Le patient 0 serait un joueur mais pas de l'équipe de France à XV.

XV de France. Nouveau cas chez les Bleus, Laporte et Maracineanu veulent des réponsesPointé du doigt suite à la multiplication des cas de Covid au sein du XV de France, Fabien Galthié a été mis hors de cause par le rapport de la FFR. C'est en tout cas ce qu'avance RTL qui a réussi à interroger Roger Salamon, président de la commission médicale. Le sélectionneur n'est pas le patient 0. "Il est parfaitement clair que ce qu'il a fait, quoiqu'on puisse en penser, il avait le droit de le faire et il n'y avait aucun risque particulier". L'ancien président du Haut Conseil de Santé Publique fait ici référence à la sortie du sélectionneur pour aller voir un match de son fils avec les Espoirs de Colomiers face au Stade Français. "Et d'ailleurs, ce n'est pas lui le patient 0, ça c'est évident virologiquement à la distance à laquelle il est allé voir son fils et à la distance à laquelle il y a eu des premiers cas".

Alors comment le virus s'est-il invité dans la bulle sanitaire des Bleus ? Est-ce pendant la sortie italienne des Tricolores ? Le rapport avance que ce n'est pas à cause d'un préparateur physique comme l'avait avancé le référent Covid Serge Simon, également vice-président de la FFR, mais un joueur de l'équipe de France à 7. Donc les éléments avaient été invités à rejoindre le groupe France pour préparer le Tournoi. Bien que testé négatif, "il était en période d'incubation." Ce qui, dans un sens, pointe les limites de la bulle sanitaire. Signataire du rapport, le Professeur Eric Caumes avance pour RMC que "le protocole sanitaire a été respecté et les conditions d’entrée et de sortie dans la bulle ont également été respectées". Cependant, le système n'est pas infaillible. Les Bleus ont été malchanceux selon le président de la commission médicaleIl aurait par exemple fallu imposer une quarantaine aux joueurs extérieurs avant d'entre dans la bulle. Interdire toute sortie ou encore laisser les joueurs dans la bulle pendant toute la durée de la compétition. Ce n'est cependant possible que pour des compétitions de courte durée. Sur deux mois et demi, c'est vraiment compliqué. En voulant se mettre dans les meilleures conditions pour préparer et jouer le Tournoi, les Bleus se sont finalement plus exposés que leurs adversaires. Faut-il tout remettre en cause pour autant ? Il y aura sans doute des ajustements à faire au niveau du protocole mais aussi de la communication. "Ça servira de leçon", lance le Professeur Caumes qui se demande même pourquoi ce rapport a été demandé par le ministère. "Il n’y a pas eu d'enquête pour savoir comment Emmanuel Macron avait attrapé le Covid. Là ça fait partie des choses infaillibles, très difficiles à contrôler." Toujours est-il que le rapport a été remis à Roxana Maracineanu qui en tirera ses conclusions. Du côté des Bleus, place désormais au Crunch face à l'Angleterre programmé le 13 mars.