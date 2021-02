XV de France. Nouveau cas chez les Bleus, Laporte et Maracineanu veulent des réponses

La FFR a indiqué dans un communiqué qu'un nouveau joueur été positif au Covid. Le match contre l'Ecosse est plus que jamais menacé alors qu'une enquête a été demandé.

Consécutivement aux tests RT-PCR effectués ce mercredi 24 février au soir et l’apparition d’un cas positif au sein de l’effectif des joueurs, le Comité Médical de la FFR s’est réuni ce matin et a décidé la suspension des entraînements ce jour. L’ensemble du groupe est à l’isolement conformément au protocole sanitaire. La FFR est en lien étroit avec le Comité des Six Nations.

Voilà qui ne présage rien de bon pour le match du 6 Nations entre la France et l'Écosse. Alors que les Bleus avaient repris l'entraînement ce mercredi avec notamment le renfort de dix joueurs de France U20, un nouveau cas a été détecté chez les joueurs. Le communiqué ne précise pas s'il s'agit d'un joueur présent dans le groupe depuis le début du Tournoi ou bien si c'est élément qui a été appelé suite aux premiers cas. L’ensemble du groupe est à l’isolement et les entraînements sont suspendus. France/Ecosse maintenu après avis favorable du comité des 6 NationsPour rappel, le comité du Tournoi avait maintenu le match ce dimanche tout en indiquant que tout nouveau cas entraînerait une nouvelle réunion pour revoir sa position. De son côté, le gouvernement écossais avait prévenu qu'il n'autoriserait pas la sélection du Chardon à se rendre en France si la situation n'était pas sous contrôle. On peut donc s'attendre à ce que le match soit reporté ou bien que l'équipe de France doive déclarer forfait. On imagine mal l'Ecosse être pénalisée dans ce cas. XV de France. Le groupe renforcé par l'arrivée des U20 pour préparer l'Ecosse avec intensitéDu côté des instances, on demande des réponses. La ministre des Sports Roxana Maracineanu a ainsi demandé à la Fédération française de rugby de mener une enquête interne pour savoir comment le virus a pu se propager malgré le protocole sanitaire et la mise en place d'une bulle. Le sélectionneur tricolore Fabien Galthié avait notamment été pointé du doigt ainsi qu'un préparateur physique. D'autres médias mettent aussi en cause les joueurs. La lumière sur cette affaire doit être faite dans les huit jours. "J’ai du mal à m’imaginer qu’il y ait eu une faute", a commenté via RMC le président de la FFR Bernard Laporte sur France Info. Cependant, il veut également savoir ce qui a conduit à une telle débandade.