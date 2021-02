XV de France. Le groupe renforcé par l'arrivée des U20 pour préparer l'Ecosse avec intensité

Les Bleus vont pouvoir reprendre l'entraînement de manière ''normale'' pour préparer le match du Tournoi des 6 Nations face à l'Ecosse.

France/Ecosse maintenu après avis favorable du comité des 6 NationsLe match entre la France et l'Ecosse en passe d'être officiellement maintenu, les Bleus vont pouvoir se mettre sérieusement au travail. Le programme des Tricolores a été sérieusement perturbé par les cas de Covid et les arrivées de nouveaux joueurs. Les récents résultats négatifs vont permettre aux Bleus de préparer ce troisième match avec plus de sérénité. Ce mercredi la Fédération française de rugby nous apprend que le groupe reprend ce jour une activité rugby à haute intensité après "deux premiers jours de la semaine où les joueurs ont effectué des exercices physiologiques intenses et sans contact". Le tout sous l'oeil attentif de Fabien Galthié. Positif au Covid, le sélectionneur observerait à distance les entraînements de ses ouailles. Pour rappel, le groupe est seulement composé de 31 éléments. Aussi, l'encadrement a fait appel à dix joueurs de l'équipe de France U20, dont les tests sérologiques attestent de l’immunité à la Covid-19, pour compléter le groupe. Selon le Comité Médical, le risque de contamination est nul et le protocole sanitaire a été validé par le groupe de surveillance des tests du 6 Nations.