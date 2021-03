6 Nations 2021. Le XV de France avec quels joueurs pour l'Angleterre ?

Le XV de France retrouvera l'Angleterre le 13 mars à Twickenham. Pour ce Crunch tant attendu, les Bleus devraient être au complet après l'épisode du Covid.

XV de France : Romain Ntamack postule pour l'Angleterre, quel programme pour les autres Bleus ?La date de report de France/Écosse n'a pas encore été officialisée. Mais on se dirige vers une reprogrammation fin mars qui devrait satisfaire les deux camps. La FFR et la LNR ont donné leur accord pour le 26 mars. On attend le retour de la Fédération écossaise qui a posé comme condition principale d'avoir à disposition ses meilleurs joueurs. Ce devrait être le cas si on en croit la presse anglaise qui rapporte que les clubs anglais seraient prêt à libérer leurs internationaux écossais pour cette rencontre jouée hors de la fenêtre internationale. D'ici là, le XV de France devrait aussi récupérer ses forces vives. On parle notamment de Romain Ntamack et même de Virimi Vakatawa. Le centre du Racing 92 avait été annoncé forfait pour la compétition après une blessure au genou. Selon le Midi Olympique, il a "connu une évolution rapide de son entorse du genou gauche." Il pourrait très prochainement retrouver le groupe France et postuler pour le match à Saint-Denis face au Pays de Galles puis contre l'Écosse. Il devrait être juste pour le Crunch prévu le 13 mars contrairement au Toulousain Ntamack qui a déjà repris l'entraînement. On pourrait le voir contre Brive ce week-end.



Ce qui laisse penser que la charnière titulaire des Bleus en 2020 Dupont/Ntamack pourrait être aligné face aux Anglais. Testé positif au Covid, mais asymptomatique, Antoine Dupont a été le premier joueur à être placé à l'isolement pour une durée de dix jours. Le 13 mars, trois semaines se seront écoulées depuis l'annonce de son forfait pour le match contre l'Ecosse. Ne lui reste donc plus qu'à passer de nouveaux tests que l'on espère tous négatifs. Pour rappel, l'isolement strict de 10 jours devait être respecté "à compter de la date de leurs derniers symptômes s’ils sont symptomatiques ou à compter de la date du test positif s’ils sont asymptomatiques", expliquait Bernard Dusfour, président de la commission médicale de la LNR, à RMC. Par la suite Haouas et Villière avaient aussi déclarés positifs le 19 février. Ils devraient postuler pour l'Angleterre tout comme Marchand ou encore Vincent. Quelques jours plus tard, le 22 pour être exact, le 3e ligne Ollivon, l'arrière Dulin, le pilier Baille ainsi que Mauvaka et Taofifenua étaient aussi touchés par le Covid. Logiquement, et si les tests de cette semaine montrent qu'ils ne sont plus positifs, ils seront de retour à Marcoussis dès la semaine prochaine. Ce devrait être en revanche plus juste pour le pilier rochelais Uini Atonio, dernier cas recensé chez les Bleus avant qu'ils ne soient libérés.



Le match du #XVdeFrance, dimanche, face à l'Écosse, a été reporté, la faute à un coronavirus qui a envahi le centre d'entraînement des Bleus.

Retour sur une semaine mouvementée à Marcoussis. #6Nations2021 pic.twitter.com/c79Bkc9LyR — France tv sport (@francetvsport) February 27, 2021

Pour rappel, les Bordelais Thierry Paiva, Maxime Lucu, Yoram Moefana et Cyril Cazeaux, appelés en renfort suite à l'annonce des premiers cas puis considérés comme cas-contact, avaient également été placés à l'isolement pendant 7 jours à compter du dernier contact avec le dernier joueur positif. Eux aussi seront testés jeudi et pourraient même postuler pour le match du week-end en Top 14. Notez que Cameron Woki (UBB) et Anthony Jelonch (Castres) ont pour leur part repris l'entraînement. Ils n'avaient été ni déclaré positif ni cas contact. Finalement, c'est avec toutes ses forces vives, et même avec des renforts de poids que le XV de France devrait pouvoir défier le XV de la Rose. Outre Vakatawa et Ntamack, on pense aussi aux Toulousains Ramos et Tolofua ou encore Aldegheri. On aura déjà un premier élément de réponse cette semaine avec les internationaux qui seront alignés en Top 14 par leur club.