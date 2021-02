XV de France - Carbonel ou Jalibert, remplacer Vakatawa : avec quels 3/4 pour défier l'Italie ?

Après les avants, les arrières : avant d'affronter l'Italie, on vous laisse choisir la ligne de 3/4 du XV de France.

Le XV de France possède-t-il la meilleure ligne de 3/4 d'Europe ? Le penser est au moins légitime, au vu des dernières prestations tricolores. Le bémol, c'est que le staff tricolore sera privé de deux pièces maîtresses pour le 6 Nations à venir : Romain Ntamack, et Virimi Vakatawa. Essentiels dans le système de Fabien Galthié, les deux vont manquer... Mais c'est le jeu de la sélection, les remplaçants potentiels ont les cartes en main pour écrirer leur histoire et bousculer la hiérarchie.

Après les avants, place au choix des arrières !

Les demis de mêlée

C’est l’information de ce début de semaine : blessé, Baptiste Couilloud ne sera pas présent dans la bulle. Et ne pourra donc pas postuler face à l’Italie ou l’Irlande. Dommage pour le Lyonnais, qui prétendait à une place sur le banc, après son bel automne. Pour le remplacer, c’est Sébastien Bézy qui arrive. Pas la peine de se faire trop d’espoirs pour accrocher la feuille de match, malgré un talent fou… Logiquement, le staff devrait choisir Baptiste Serin pour suppléer le titulaire.

Inutile de vous faire un dessin, ce dernier s’appellera Antoine Dupont.

Les ouvreurs

Ketchup ou samouraï, pizza ou burger, pain au chocolat ou chocolatine ? La vie nous offre des choix cornéliens… Le dernier en date, c’est ce duel entre Matthieu Jalibert et Louis Carbonel pour enfiler la tunique de n°10 si chère à Booba. Ntamack absent, le staff a deux belles options devant lui. De notre côté, on mise sur le Bordelais, mais on attend vos arguments dans les commentaires… (Pour la sauce, toujours prendre la samouraï).

Les centres

Le forfait de Vakatawa est peut-être encore plus compliqué à gérer. Plus que jamais, Gaël Fickou sera le patron de la ligne, et le staff devrait cette fois-ci le fixer au centre. Reste à choisir entre Arthur Vincent et Pierre-Louis Barassi, les deux autres spécialistes présents dans la liste de 31. Le premier part favori : quand Fickou avait glissé à l’aile l’an dernier, c’est lui qui avait été titularisé. Tout en assumant !

Cependant, l’option Barassi est alléchante… Dernier coup de poker possible : le retour de Damian Penaud au centre. Mais la dernière fois qu’il y a joué, personne n’avait entendu parler du Coronavirus.

Les ailiers

Damian Penaud, justement. A l’aile, lui et Teddy Thomas sont d’incroyables finisseurs. Alors, pourquoi se priver d’eux ? Pour faire de la place à Gabin Villière. L’ancien Rouennais confirme, et explose. La sensation de l’Autumn Nations Cup, c’est lui. Passé devant Rattez, préféré à Taofifenua, le voilà dans les 31. Si vous étiez sélectionneurs, vous le feriez débuter à Rome ?

Les arrières

Lui n’a pas explosé mais s’est totalement relancé sur la scène internationale : qui aurait parié sur le retour en force de Brice Dulin ? La guéguerre LNR / FFR aura au moins fait un heureux. Le Rochelais a clairement un boulevard en l’absence de Thomas Ramos pour aller chercher une place de titulaire. Mais le voir débuter, c’est oublier les débuts d’Anthony Bouthier sous le maillot bleu. Le Montpelliérain mérite de poursuivre avec le n°15 dans le dos. Joli duel en perspective pour vous, lecteurs !