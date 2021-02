Remplacer Cros, la 1ère ligne : quels avants du XV de France face à l'Italie ?

Vous connaissez la procédure : à vous d'enfiler les lunettes de Fabien Galthié et de trancher sur la composition des Bleus.

Vous n'osiez plus l'espérer ? Et pourtant, le Tournoi des 6 Nations 2021 va bien débuter ce week-end. On ne va pas la jouer Eric Bayle et vous vendre cet Italie - France comme l'affiche du siècle, mais dans le contexte actuel, on prendrait même du plaisir devant un derby du 95. Alors un duel face à nos rivaux latins... Disons-le : après un automne réussi de la bande à Galthié, on a hâte de retrouver ces Bleus pour (qui sait) lancer ces derniers vers une victoire finale qui les fuit depuis onze ans maintenant.

Avec quelques absents dans les rangs tricolores, à quoi ressemblera la composition ? On fait le point, en commençant par les avants.

La 1ère ligne

De l’eau a coulé sous les ponts depuis le dernier 6 Nations, et Jefferson Poirot a décidé de Netflix & Chill de février à mars (ça tombe bien, Winx vient d’arriver sur la plateforme). Autant dire que Cyril Baille n’a jamais été aussi serein pour sa place, même si à terme, Jean-Baptiste Gros sera plus qu’un concurrent. Le duo sera assurément sur la feuille de match. Blessé, Thierry Paiva a quitté le groupe, comme Hassane Kolingar.

Chez les droitiers, la logique veut que Mohamed Haouas poursuive son ascension entamée il y a un an. A lui de sortir d’un contexte club compliqué pour se remettre au rythme international. Sur le banc, la place va se jouer entre le Toulousain Dorian Aldegheri, et le Racingman George-Henri Colombe. Ce dernier n’a jamais porté le maillot tricolore. Un déplacement à Rome est un bon contexte pour débuter, mais Aldegheri reste apprécié de William Servat, et semble devant dans la hiérarchie. Qui choisiriez-vous ?

Au talon, le départ de Camille Chat hors de la bulle laisse le champ libre à Julien Marchand. Reste à déterminer son joker. Sur la forme, relancer Pierre Bourgarit est plus que tentant. Mais Peato Mauvaka a su grappiller les sélections depuis un an, en profitant (tiens, tiens) des forfaits… Le Toulousain n’a jamais déçu.

La 2ème ligne

Cinq joueurs pour trois places : il va y avoir des déçus. Si le staff a rappelé Kilian Geraci, pas sûr que le Lyonnais se glisse sur la feuille de match. La concurrence s’appelle Romain Taofifenua et Baptiste Pesenti pour le maillot floqué du n°19. Car arrêtons de se mentir : le duo Bernard Le Roux - Paul Willemse est intouchable.

Alors, lequel des trois sera privilégié ? Pesenti avait impressionné cet automne, et pourrait avoir une nouvelle chance.

La 3ème ligne

Coup dur pour la France : François Cros a quitté la bulle. C’est le principal absent chez les avants. Moins médiatique que Charles Ollivon et Grégory Alldritt (titulaires indiscutables), Cros n’en est pas moins important pour le système tricolore. Selevasio Tolofua également hors groupe, la place de titulaire se jouera entre Cameron Woki, Anthony Jelonch et Dylan Cretin.

De notre côté, on met une pièce sur ce dernier, largement sous-coté. Mais Jelonch a prouvé ces dernières semaines sa valeur, et le profil de Woki colle assurément au système de Galthié…

Du coup, on vous laisse voter, nous, on va lancer Winx (sans Jefferson Poirot).