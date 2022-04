RUGBY. Equipe de France. Baptiste Serin : ''Je pense que je suis dans les petits papiers''

Invité du Super Moscato Show, Baptiste Serin est revenu sur ses relations avec le staff du XV de France, à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde.

Ce jeudi, l'émission "Super Moscato Show" était en direct du centre d'entraînement du RCT, 48 heures avant le choc face au champion de France en titre, le Stade Toulousain. L'occasion pour Vincent Moscato, Eric Di Meco, Denis Charvet et Pierre Dorian d'échanger avec Franck Azéma et ses joueurs. Et parmi eux, le demi de mêlée de Toulon, Baptiste Serin. Blessé en début de saison, l'ancien Bordelais a actuellement perdu sa place dans le groupe France, au profit de Maxime Lucu et Baptiste Couilloud. Pourtant, Serin s'est montré plutôt positif sur sa situation, à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde : "Il (Fabien Galthié) m'appelle souvent. Pour la petite histoire j'ai eu aussi Laurent Labit qui est venu au club en début de semaine, avec qui j'ai eu rendez-vous. Il n'y a aucun souci par rapport à ça (...) Je pense que je suis dans les petits papiers. Mais voilà, on parle de l'équipe de France, il y a de très bons joueurs à mon poste. À moi d'être performant pour pouvoir être appelé".

Très en forme en ce moment (à l'image de son club), le joueur de 27 ans ne devrait pas tarder à retrouver son meilleur niveau. Une chose est sûre, Serin fera partie de la discussion au poste de demi de mêlée chez les Bleus, malgré la forte concurrence (Dupont, Le Garrec, Lucu, Couilloud). À voir donc quand le Toulonnais retrouvera le chemin du XV de France, lui qui n'a plus été appelé depuis le Tournoi des 6 Nations 2021.