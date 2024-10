XV de France. Atonio, Berdeu et Bochaton forfaits, trois nouveaux Bleus appelés

Alors qu’ils devaient être à Marcoussis ce lundi, trois joueurs ont dû déclarer forfait et rejoignent l’infirmerie.

C’est un premier élément de casse-tête pour Fabien Galthié et une grande déception pour trois joueurs. Ce dimanche 27 octobre, les forfaits de Uini Atonio (Stade Rochelais), Léo Berdeu (LOU Rugby) et Pierre Bochaton (UBB) ont été actés par la FFR. Plusieurs joueurs les remplaceront dans les jours à venir du côté de Marcoussis.

Entre autres, le pilier droit clermontois Régis Montagne (24 ans) remplace Uini Atonio. Le forfait du Rochelais donne l’occasion à l’ancien clermontois de découvrir les habituels titulaires en Bleus, lui qui avait déjà été convoqué pour préparer la tournée estivale.

Toujours dans le pack, le deuxième ligne polyvalent Cameron Woki (25 ans) remplace Pierre Bochaton, qui souffre du dos selon le Midi Olympique. L’ancien Bordelo-Béglais fait son retour en Bleu et tentera de renouer avec le groupe tricolore durant la prochaine semaine.

À l’ouverture, Léo Berdeu avait réussi à obtenir une place précieuse dans la charnière. Indisponible, il laisse désormais la chance au Rochelais Antoine Hastoy (27 ans) de se rattraper aux yeux de Galthié et son staff.

Le XV de France se lance

Pour l’instant, rien n’a été précisé au niveau de l’état de santé des joueurs ayant déclaré forfait pour la semaine prochaine. Pour les blessés, des examens médicaux plus approfondis devraient avoir lieu cette semaine pour savoir s’ils seront disponibles dans deux semaines, pour le premier match du XV de France.

Parmi les absents, le plus notable est sans nul doute Uini Atonio. Pilier droit titulaire du pack tricolore, il laisse l’occasion à Georges-Henri Colombe et Tevita Tatafu de se disputer une place confortable dans la hiérarchie des Bleus. À noter que Thomas Laclayat (Racing 92) n’a pas été appelé et que Sipili Falatea (UBB) devait initialement prendre la place du Rochelais, mais ce dernier est, lui aussi, forfait.

En novembre, les Bleus auront trois test-matchs à disputer au Stade de France. Pour lancer les hostilités, le XV de France va défier le Japon, le 9 novembre. Ensuite, Antoine Dupont et ses coéquipiers auront l’occasion de se frotter à deux nations sudistes, la Nouvelle-Zélande (16 novembre) et l’Argentine (22 novembre).

