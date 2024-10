‘‘À nous d’être exemplaire’’, le XV de France veut redorer l’image du rugby tricolore

Après une tournée estivale ponctuée par des incidents extra sportifs, le XV de France va essayer de redorer son image auprès du grand public.

L’image du XV de France a été sérieusement égratignée avec les différentes affaires de Mendoza, cet été. En réponse aux débordements, la FFR a annoncé qu’une charte serait mise en place pour les joueurs du XV de France. Ces derniers auront un cadre de vie plus strict, notamment en ce qui concerne la 3ᵉ mi-temps.

XV de France. Galthié évoque la place de la 3ᵉ mi-temps, fléau ou plaisir du rugby ?

Cette semaine, les internationaux Thibaud Flament et François Cros étaient présents en conférence de presse, avant que le Stade Toulousain ne défie le RC Toulon. Face aux journalistes, ils ont souligné l’intérêt de ce nouveau cadre, même s’ils ont précisé qu’ils n’en connaissaient pas encore les spécificités.

Selon des propos rapportés par Ouest France, le deuxième ligne Thibaud Flament a mis en avant l’importance de l’image des joueurs. “Il y a toujours une responsabilité quand on monte en équipe de France, mais c’est également le cas quand on est en club.[...] C’est à nous d’être exemplaires. Si on suit cette ligne de conduite, il ne devrait pas y avoir de problèmes”, confie-t-il.

XV de France. Disparu des radars, Raphaël Ibanez fait son retour à un poste crucial

Cependant, le Toulousain a bien conscience que l’intégralité du XV de France ne doit pas se flageller pour les problèmes observés en Argentine. Thibaud Flament préfère se tourner vers l’avenir : “Je le vois davantage comme l’occasion de repartir d’un bon pied, de donner un nouvel élan. C’est ce qui va être important au début.”

En parallèle, son coéquipier François Cros embraye sur le même sujet. Il reconnaît que les incidents estivaux ont “un peu entaché l’image du rugby français”. Absent de la tournée cet été, car vainqueur du Top 14, il explique qu’il “faut toujours défendre le maillot, l’image du rugby et de la Fédération”.

Les Anglais se goinfrent ? Grill dénonce un ‘‘contrat historique’’ injuste pour la France

Au milieu de ce casse-tête, le troisième ligne évoque aussi l’importance de la troisième mi-temps dans la culture rugby. François Cros la démarque comme un important moment de socialisation et concède que “c’est bien de l’encadrer pour éviter les possibles débordements”.

Dès le début de semaine, les Bleus se rendront à Marcoussis pour un premier stage de reconnaissance avec le XV de France, afin de préparer l’Autumn Nations Series. Pour l’occasion, la nouvelle charte de vie commune dans le groupe de Fabien Galthié leur sera présentée.

VIDEO. ''C’est un enjeu de survie pour le rugby français'', Florian Grill annonce la tolérance zéro avec fermeté