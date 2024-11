XV de France. Après le Top 14, Meafou sait ce qu'il lui reste à faire pour choquer le monde

Pendant 50 minutes, Many Meafou a fait du Many Meafou, face aux All Blacks. Désormais, il en veut plus, sous le maillot du XV de France.

Ses tubes et ses charges colossales résonnent probablement encore dans les têtes néo-zélandaises, tant le bruit des impacts devait être impressionnant, au cœur de l’action. Comme sur cette même séquence en première période, où en l’espace de quatre secondes, il catapultait Will Jordan avant de relever rapidement son immense carcasse et d’encastrer Jordie Barrett dans la pelouse du Stade de France.

Sur l’une des premières possessions françaises, c’est aussi lui qui anesthésiait l’épaule de Wallace Sititi, diminuant certainement considérablement l’impact sur la rencontre du taureau des Chiefs. Bref, pendant 50 minutes, Many Meafou a fait du Many Meafou, face aux All Blacks.

C'est un deuxième-ligne exceptionnel, adroit de ses mains, gros défenseur, qui lit bien le jeu - Fabien Galthié

L’étape du niveau international

Mais Meafou, 4 sélections au compteur, en veut désormais plus. Loin d’un Top 14 presque trop petit pour lui, c’est sur la scène internationale qu’il veut devenir une référence. "Pour le moment, j'arrive à faire quarante ou cinquante bonnes minutes. Mais si je veux être un joueur de très haut niveau, et même l'un des meilleurs deuxième-ligne du monde, je dois être capable de faire des matches de quatre-vingts minutes", nuançait-il avec justesse pour L’Equipe. Et réaliser ce que Will Skelton , seul prototype aux mensurations comparables aux siennes, n’a jamais su faire en sélection.

Choyé par ses différents staffs, le 2ᵉ ligne de 26 ans sait par où il doit passer pour cela. À 145kg tout au long de l’année désormais, il devra se rapprocher des 140 plombes lors des rassemblements en Bleu s’il souhaite tenir la distance plus longtemps. "La difficulté, c'est d'arriver à maigrir sans perdre de la puissance. Il faut trouver le bon équilibre." (L’Équipe.)

Aujourd’hui, le Toulousain fait pourtant déjà figure de "premium" de cette équipe de France qu’il n’a rejoint qu’au mois de mars dernier. Et ce grâce à une évolution déjà énorme au Stade Toulousain, avec qui il est désormais un titulaire à part entière depuis trois ans. Une période sur laquelle il a inscrit 24 essais…

"Mais s'il a fait son trou en Top 14, il n'est encore qu'un joueur en développement dans ce rugby international qu'il découvre à peine. C'est un joueur qui s'adapte au fil du temps, qui a un potentiel qui ne demande qu'à être bonifié", assurait Fabien Galthié.

Une fois qu’il aura encore passé un cran en termes de cardio et fait davantage évoluer sa science du jeu et sa capacité à faire les bons choix, à attaquer les bons espaces, nul doute que Meafou n’aura alors plus d’équivalents dans le monde. À un poste où la maturité est réputée tardive, son âge de raison arrivera peut-être d'ici au Mondial 2027…