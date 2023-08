XV de France. Anthony Jelonch plus proche que jamais d'un retour à temps pour la Coupe du monde ?

Cinq mois pile après sa blessure, Anthony Jelonch est sur pieds et prêt à reprendre les contacts. Dont la réponse devrait livrer son verdict quant à sa participation au Mondial ou non.

Actualisation de la rééducation d’Anthony Jelonch : saison 1, acte 8. Comme c’est le cas depuis les premiers temps après sa blessure, le staff des Bleus donne régulièrement des nouvelles du 3ème ligne qui a fêté ses 27 ans la semaine dernière. Alors qu’il poursuit actuellement une fin de réathlétisation très importante du côté du CERS de Capbreton, l’ancien auscitain pourrait toucher enfin au but très prochainement.

VIDEO. XV de France. Anthony Jelonch a activé le mode machine avec l'espoir de vivre la coupe du mondeIl enchaîne en tout cas les étapes à merveille et semble dans les temps de passage établis avec le staff des Bleus. Ceux qui pourront peut-être lui permettre d’intégrer in extremis la liste définitive des 33 participants au Mondial, dévoilée mi-août et à l'issue du match contre les Fidji.

"J’ai eu Anthony au téléphone il y a peu de temps, il a retrouvé ses seuils de vitesse et d’accélération. Il n’a aucune douleur, aucune appréhension, il n’a pas du tout peur de se faire mal. Il enchaîne les journées et son genou ne lâche pas," a lui détaillé Thibault Giroud en conférence de presse.

Une performance assez folle, tout juste cinq mois après sa blessure, qui donne de vrais signaux positifs quant à sa potentielle participation au Mondial. Le directeur de la performance des Bleus de compléter :

La prochaine étape, ce sont les oppositions. Il faudra voir pour son retour à la performance. On y va palier par palier, il ne faut pas griller les étapes. Il le sait et le prend de manière relax. Il faut qu’il puisse sortir nickel des moments où l’on va taper à balles réelles."

En clair ? Voir comment réagira le genou du natif de Vic-Fezensac sur le pré durant ces prochaines semaines, dernier indicateur de sa capacité à reprendre les contacts et la compétition. Ce qui, en cas de réponse positive, pourrait signifier objectif rempli pour le grand ami d’Antoine Dupont.

RUGBY. XV de France. Une composition probable New Look face à l'Ecosse en match de préparation ?La théorie sur la dureté des gens issue de la terre ne serait alors qu’accrue, pour le plus grand bonheur de tous les aficionados du XV de France, qui aimeraient voir leur sécateur disputer ce Mondial qu’il convoite tant. Réponse d'ici à 15 jours, toujours du côté de Capbreton, ou les Bleus se rendront dès la semaine prochaine pour terminer leur préparation…