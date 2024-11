XV de France - All Blacks : 3 raisons de croire fermement en une victoire des Bleus samedi

Le XV de France retrouve les All Blacks ! Malgré des absences majeures, les Bleus sont portés par une belle dynamique et leur public. Auront-ils les ressources pour terrasser la Nouvelle-Zélande ?

Large vainqueur du Japon lors de son premier test de novembre, le XV de France n'a pas été épargné par les mauvaises nouvelles ces derniers jours. Les forfaits se sont en effet accumulés pour les Bleus. Cros, Atonio, Penaud ou encore Attissogbe ayant été contraints de renoncer au choc face aux All Blacks.

Des Bleus invaincus sous Galthié

Malgré tout, les hommes de Fabien Galthié abordent ce match à Saint-Denis avec une certaine confiance. En premier lieur qu'ils joueront devant leur public et bénéficieront d'un soutien sans faille. Mais aussi parce qu'ils restent sur deux victoires de rang contre cet adversaire.

En 2023, les Tricolores avaient parfaitement lancé leur coupe du monde en s'imposant face à la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture. Mais la rencontre qui reste dans les mémoires, c'est celle de 2021. Et pour cause, passer 40 points aux All Blacks, ça n'arrive pas souvent.

Est-ce que cela assure les Bleus de l'emporter ce samedi au Stade de France ? Loin de là. Allez demander aux Irlandais ce qu'ils en pensent. Eux qui avaient battu les Néo-Zélandais plus que n'importe quelle nation depuis cinq ans. Avec notamment deux succès au pays du long nuage blanc.

Un XV de France prêt à en découdre

Néanmoins, les Français partent avec un avantage par rapport à l'Irlande et l'Angleterre, battue comme le XV du Trèfle par les hommes de Scott Robertson cet automne. En effet, avant de se frotter aux Blacks, les Bleus ont joué un premier match international.

Ce qui n'avait pas été le cas des Anglais et du XV du Trèfle dont le premier test a eu lieu face à la Nouvelle-Zélande. Une équipe qui est certes en fin de saison, et sans doute un peu fatiguée, mais qui possède un vécu en 2024 que n'avaient pas ses adversaires.

D'aucuns diront que les 3/4 de la sélection irlandaise évoluent ensemble au Leinster. C'est pas faux. Mais rien ne remplace une rencontre internationale. Surtout quand ces mêmes internationaux du Leinster n'ont que trois matchs dans les jambes comme James Lowe.

Des Bleus prévenus

A l'inverse, les Bleus ont déjà bataillé pendant environ huit journées en Top 14. Surtout, ils ont pu retrouver des repères communs sous le maillot tricolore avant de se frotter aux All Blacks. Ce qui est un énorme avantage.

Non seulement les Néo-Zélandais, qui sont sur le pont depuis cet été, seront un peu plus fatigués que le week-end dernier ou le précédent. Mais ces rencontres ont aussi donné au staff tricolore un contenu vidéo précieux pour préparer ce choc. Alors oui, ce XV de France a perdu des soldats en cours de route. Mais il se présente face aux All Blacks avec de nombreux atouts dans sa poche et l'envie d'enchaîner sur une troisième victoire de rang.