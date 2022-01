World Rugby coordonne une approche unie du rugby pour soutenir les Tonga

World Rugby a annoncé dans un communiqué qu'elle se mobilise pour apporter son soutien aux Tonga suite à l'éruption volcanique et au tsunami.

Rugby. Tonga. Malakai Fekitoa lance une cagnotte pour les victimes du tsunamiA l'image de certains joueurs comme Malakai Fekitoa, World Rugby ne pouvait pas rester insensible face à la situation dans laquelle se trouve les Tonga après l’explosion d’un volcan sous-marin et le tsunami qui a suivi. La fédération internationale a tout d'abord invité ceux qui souhaitent faire un don à le faire par le biais de leurs appels aux dons respectifs de la Croix-Rouge. "La Croix-Rouge participe à l'effort de secours international en fournissant de l'eau potable, des vêtements et des abris à ceux qui en ont besoin." En parallèle, World Rugby continue de coordonner une approche unie du rugby pour apporter le soutien nécessaire à la Fédération de rugby de Tonga pour réparer et reconstruire les installations de rugby touchées, peut-on lire dans le communiqué. Mais cela devra attendre la fin des opérations de secours et l'évaluation des dégâts, mais surtout des besoins en matière de finances, d'équipement et de ressources. "La famille du rugby s'est unie pour apporter son soutien total à la Fédération de rugby de Tonga et pour promouvoir l'effort d'aide internationale", a commenté le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont. RUGBY. Pour Rugbyrama, Fekitoa évoque la situation aux Tonga après l’éruption