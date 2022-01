RUGBY. Pour Rugbyrama, Fekitoa évoque la situation aux Tonga après l’éruption

Dans un article de Rugbyrama, Malakai Fekitoa s’est exprimé au sujet du désastre qui a touché l’archipel du Pacifique.

Le 15 janvier dernier, le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai rentrait en éruption, provoquait un tsunami et coupait du monde les îles Tonga. Plus de communications, plus de nouvelles. La première information paraîssant dans les médias est l’absence de victimes directes du Tsunami et de l’éruption. Cependant, les retombées semblent moins optimistes. La catastrophe prend de l’ampleur au niveau des dégâts matériels. Les points d’eau sont contaminés et les maisons sont recouvertes d’épaisses couches de cendres.

Photos : Nuku’alofa, the “city” of The Kingdom of #Tonga, covered in volcanic ash. 🇹🇴 #Tonga pic.twitter.com/seWqP3z4e0 — Consulate of the Kingdom of Tonga (@ConsulateKoT) January 19, 2022

Pour évoquer la situation, l’international tongien Malakai Fekitoa a accordé une interview à Rugbyrama. Ce dimanche 23 janvier, il donne des nouvelles du pays. Il décrit : “L'un des principaux opérateurs téléphoniques est en train d'installer une antenne provisoire sur l'île principale, mais cela va prendre du temps. Je n'ai toujours pas réussi à avoir mes proches, que j'essaye d'appeler depuis plusieurs jours. Heureusement, on a appris que l'aide humanitaire en provenance de la Nouvelle-Zélande vient d'arriver au pays, car ils ont réussi à dégager la piste d'atterrissage de l'aéroport. Ce sont les meilleures nouvelles que l'on a eues.” Depuis la réalisation de l'interview, le joueur a pu prendre contact avec sa famille. Il indique notamment qu'il a pu parler avec sa sœur et qu'ils vont "tous bien".

Il explique également les difficultés rencontrées sur place à la suite des évènements. Il dit :

La vague créée par l'explosion du volcan sous-marin a ravagé des habitations sur plusieurs îles, et cela va prendre du temps pour tout reconstruire. L'autre problème, c'est le gigantesque nuage de cendres qui s'est abattu sur les îles... Ce nuage pose un énorme problème pour la nourriture et l'eau. [...] Ces cendres ont pollué les réserves et recouvert les plantations. C'est très inquiétant pour les trois ou quatre mois à venir.”

Pour aider les siens, l’ancien All Blacks a lancé une campagne pour récolter des fonds. Une initiative “destinée à envoyer de l'aide au pays, envoyer tout ce dont les gens vont avoir besoin”. Il précise par ailleurs que l’aide “déjà reçue est incroyable”. Cette dernière est disponible ici. Son club des Wasps s’est d’ailleurs engagé à y reverser 20% des revenus issus des billets vendus à l’occasion de leur rencontre face aux Saracens. Rugby. Tonga. Malakai Fekitoa lance une cagnotte pour les victimes du tsunami