Rugby. Tonga. Malakai Fekitoa lance une cagnotte pour les victimes du tsunami

Malakai Fekitoa a lancé ce lundi une cagnotte en ligne pour venir en aide à la population tongienne, frappée par un tsunami ce week-end. Près de 35 000 euros ont déjà été récoltés.

Ce week-end, les îles Tonga ont été durement frappées par un tsunami provoqué par l'éruption d'un volcan. Les communications avec Nuku'alofa, la capitale de l'archipel sont toujours coupées et de nombreuses personnes vivant à l'étranger n'ont toujours pas de nouvelles de leur famille. Originaire des Tonga, Malakai Fekitoa, qui a porté à 24 reprises la tunique des All Blacks a donc lancé une cagnotte en ligne, dans le but d'aider les personnes actuellement en danger. Sur son compte Twitter, il précise : ''Salut les gars, j'ai décidé de lancer une collecte de fonds pour aider les gens à la maison. S'il vous plaît, essayons tous de faire une différence [...] Je fais cette collecte en personne car je veux m'assurer que toute l'aide qui leur sera destinée sera bien reçue [...] Nous avons besoin de produits essentiels. Nous enverrons le plus de conteneurs possible d'Auckland pour les Tonga. Si vous voulez aider, tout type d'aide est apprécié. Nous fournirons une adresse où les produits matériels pourront être livrés.''

Hi guys, I’ve decided to start a fundraising to help the people back home. Please let’s all try make a difference. Mālō ‘Aupito 🇹🇴🙏🏾 #Tongaeruption #tongatsunami https://t.co/u19vq1fhXj pic.twitter.com/SPggdUWdvJ — Malakai Fekitoa (@MalakaiFekitoa) January 17, 2022

Fekitoa a précisé qu'il n'avait toujours pas de nouvelles de ses proches résidant aux Tonga : ''Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille depuis quelques jours maintenant. J'espère que tout le monde à la maison est en sécurité''. À l'heure où nous écrivons ces lignes, 27 989£ ont été récoltés soit un peu plus de 33 500 euros.

