Vos Matchs de Rugby Lyon/Toulouse et Angleterre/Afrique du Sud à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme TV de la semaine avec la reprise du Top 14, la Pro D2 ainsi que les deux dernières rencontres internationales. Qu'allez-vous regarder ?

Reprise du Top 14 ce week-end ! Cette 12e journée sera particulièrement intéressante. Non seulement parce que les joueurs ont eu le temps de reprendre des forces. Ce qui promet du spectacle dans tous les stades. Mais surtout en raison des affiches. Le champion de France Montpellier tentera de résister à l'envie des Bayonnais. Match à enjeux entre Pau et Brive samedi à 15h entre deux formations qui ont énormément besoin de points. De son côté, l'UBB tentera de démarrer une nouvelle saison après le départ de Christophe Urios sur la pelouse de Perpignan. Mais la tâche ne sera pas aisée pour les Bordelais.



Autre rencontre importante en Pro D2 entre Massy et le SA XV. Notez qu'il y aura encore deux matchs internationaux : Pays de Galles/Australie et Angleterre/Afrique du Sud. Les Gallois restent sur une défaite historique à Cardiff face à la Géorgie. Ils voudront terminer par une victoire mais les Wallabies ont fait douter l'Irlande le week-end dernier. Ils ne viendront en touristes. On attend aussi de l'engagement à Twickenham dans un remake de la finale de la Coupe du monde entre Anglais et Springboks.

Tests Matchs



Samedi 26 novembre