Vos Matchs de Rugby France/Italie, USAP/Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme télé du week-end avec du Top 14 mais surtout le coup d'envoi du Tournoi des 6 nations ou encore le United Rugby Championship.

C'est un très gros week-end de rugby qui attend les supporters. Il y a non seulement du Top 14 avec la 17e journée et notamment le match entre Toulon et Castres au Stade Mayol. Mais aussi des matchs en retard de la Pro D2 et du United Rugby Championship. Mais surtout, c'est le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations. La France reçoit l'Italie au Stade de France dimanche, mais c'est l'Écosse qui ouvrira le bal conte l'Angleterre. Un superbe programme qui comprend aussi la première journée du Rugby Europe Championship, compétition qualificative pour la Coupe du monde 2023. Bref, il y en aura pour les goûts.

Pro D2 - 17e/18e/19e journée :

Jeudi 3 février

Agen vs Vannes à 20H45 sur Canal + Sport

Bourg-en-Bresse vs Aurillac à 19h sur Rugby +

Narbonne vs Aix-en- Provence à 19h sur Rugby +

Top 14 - 17e journée :

Samedi 5 février

Dimanche 6 février

Samedi 5 février

Bulls vs Lions à 14h sur RugbyZone TV

Stormers vs Sharks à 16h05 sur RugbyZone TV

Tournoi des 6 Nations - 1ère journée :

Samedi 5 février

Irlande vs Pays de Galles à 15H15 sur France 2

Écosse vs Angleterre à 17H45 sur France 2

Dimanche 6 février

France vs Italie à 16h sur France 2

Vendredi 4 février

France U20 vs Italie U20 à 16h sur L'Equipe TV

Rugby Europe Championship - 1ère journée :

Samedi 5 février

RugbyZone TV Roumanie vs Russie à 13H30 sur

RugbyZone TV Espagne vs Pays-Bas à 16h sur

Dimanche 6 février