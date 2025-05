Vos matchs de rugby Castres/Bayonne et Toulon/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le rugby sera partout ce week-end : entre les demi-finales et le match d'accession à la Pro D2, la finale d'Élite 1 et l'avant-dernière journée de Top 14.

De jeudi à dimanche soir, vous serez servi en termes de rugby, et surtout de beau rugby. On suivra d'abord le duel au Stade des Alpes entre Grenoble et Provence Rugby, ce dernier s'étant aisément défait de Soyaux Angoulême. La rencontre entre Brive et Montauban ensuite, déjà vainqueur à l'extérieur en barrages, sera particulièrement intéressante. CHAMPIONS CUP Pollock vs Poirot : le Bordelais risque gros, que s'est-il (vraiment) passé ?Ce dimanche, Aurillac et Chambéry se disputeront aussi une place en Pro D2 avant de, peut-être, attendre le résultat de l'appel de Biarritz pour le vaincu.

Pro D2 - Demi-finale Jeudi 29 mai 2025 21h00 - Grenoble - Provence rugby (Canal+ Sport) Vendredi 30 mai 2025 21h00 - Brive - Montauban (Canal+ Sport) Pro D2 - Match d'accession Dimanche 1 Juin 14h40 - Chambery - Aurillac (Canal+ Live 3)

Qui de Toulouse ou de Bordeaux sera champion de France ?

Le championnat féminin d'Élite 1 s'achève ce week-end avec une magnifique finale ! D'un côté, Bordeaux sera là pour remporter son troisième titre d'affilée, après avoir disposé de l'ASM (34-18).

En face, les Toulousaines sont sevrées de titre depuis 2022 et comptent bien revenir au sommet du rugby français. En demi-finale, elles se sont difficilement imposées sur la pelouse du voisin et rival Blagnac (23-27).

Des retrouvailles entre les deux équipes après la victoire bordelaise en terres toulousaines à Ernest-Wallon en février dernier, match alors diffusé sur les antennes de Canal+. Rendez-vous ce samedi au stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand !

Elite 1 - Finale Samedi 31 mai 16h45 - Stade Bordelais - Stade Toulousain (France 4 et Canal+ Sport 360)

25e et avant-dernière journée de Top 14 !

L'étau se ressert, les matchs deviennent de plus en plus importants. Le Top 14 s'approche petit à petit de son terme. Castres (5e) reçoit Bayonne (4e) et tentera de se rapprocher du barrage à domicile, avec six points de retard sur les Basques.

Vannes (14e), seule équipe de bas de tableau jouant à domicile ce week-end, souhaitera profiter de potentiels faux-pas de Perpignan (13e) et du Stade Français (12e), respectivement quatre et cinq points devant les Bretons.

Enfin, Toulon (3e) et Bordeaux (2e), après le sacre européen girondin et les petites échauffourées d'après-match, se disputeront une place directement qualificative en demi-finale avec seulement cinq points les séparant.