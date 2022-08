Vos Matchs de Rugby Biarritz/Oyonnax, All Blacks/Argentine à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est reparti pour la Pro D2 ! La saison 2022/2023 commence ce jeudi. Retrouvez le programme TV des matchs ainsi que les horaires du Rugby Championship.

RUGBY. Pro D2. Qui est favori pour accéder au Top 14 ? Qui sera relégué ?Les vacances touchent à leur fin. C'est l'heure de la rentrée. Cette semaine, la saison 2022/2023 de Pro D2 débute avec le match entre Biarritz et Oyonnax jeudi soir. On le sait, il est très important de bien entamer la saison pour ne pas prendre du retard en vue de la qualification. Bien sûr, rien n'est rédhibitoire, mais s'incliner à domicile dès le premier match, c'est griller un joker. Au programme de la semaine, le retour du Rugby Championship avec les deux premières rencontres à domicile pour la Nouvelle-Zélande avec la réception de l'Argentine. Des Pumas qui auront à coeur de battre les All Blacks après avoir puni les Wallabies. Lesquels sont en quête de confiance et de victoire. Ce ne sera pas facile puisque ce sont les Sud-Africains qui débarquent en Australie.

Pro D2 - 1ère journée :

Jeudi 25 août

Biarritz vs Oyonnax à 21h sur Canal + sport

Vendredi 26 août

Super League :

Jeudi 25 août

Toulouse Olympique XIII vs Dragons Catalans à 20H45 sur Bein Sport 1

Rugby Championship - 3e journée :

Samedi 27 août