RUGBY. Pro D2. Qui est favori pour accéder au Top 14 ? Qui sera relégué ?

Comme chaque année, le Midi Olympique a demandé aux entraîneurs de Pro D2 leurs pronostics pour la montée en Top 14 et la relégation.

L'heure de la reprise a sonné pour les clubs de Pro D2. On jouera ce jeudi la première des 30 journées du calendrier. Biarritz et Oyonnax ouvriront le bal dans un choc qui sent bon les phases finales. En effet, si on en croit les pronostics des entraîneurs de Pro D2 recueillis par Midi Olympique, ces deux formations devraient jouer la montée. L'USO est pour la majorité des techniciens de deuxième division (9), le club qui devrait accéder au Top 14 directement au nom d'une certaine stabilité au sein de l'effectif. Certains voit également la formation de l'Ain comme perdante lors de la finale. Mais presque tous s'accordent pour dire qu'Oyonnax se qualifiera directement pour les demies.



Quant au BO, il fait figure de favori pour la montée directe aux yeux de cinq entraîneurs. Et ce, malgré plus de 20 départs dans son groupe comme Peyresblanques et Hirigoyen, partis à Paris. Le dernier vote est allé à Mont-de-Marsan, leader du classement l'an passé, et finaliste face à Bayonne. Le Stade Montois comme le Biarritz olympique font en tout cas partie des clubs qui peuvent prétendre à une qualification directe pour les demi-finales si on en croit les entraîneurs de Pro D2. En bas du classement, ces derniers voient les promus Massy et Soyaux-Angoulême se battre pour éviter la relégation, à l'instar de Rouen, 14e, l'an dernier.