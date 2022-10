VIDÉO. Top 14. LA leçon à retenir de ce cas d'arbitrage inhabituel et complexe

Lors du match entre Perpignan et Castres, l’arbitre, M. Brousset a dû prendre une décision sur une situation complexe qui a forcément divisé. Explications.

12e minute de jeu à Aimé Giral. Morose et derrière au score en ce début de rencontre, le Castres Olympique est acculé devant sa ligne. Santiago Arata a les mains sur le ballon, mais avant de dégager les siens, un Catalan vient plonger dans le ruck alors que le ballon semble bien dans l’en-but. Pour les supporters usapistes qui exultent, pas de doute, Piula Faasalele vient de marquer le premier essai des siens. L’arbitre de la rencontre va lui prendre son temps pour analyser la situation avec ses assistants. Pour Pierre Brousset, “le neuf bleu (Santiago Arata) a les mains sur le ballon” et c’est donc le Castrais qui aplatit le ballon dans l’en-but. La décision terrain est claire, pas d’essai selon l’homme au sifflet. Qui fait tout de même appel à la vidéo pour s’assurer que c’est bien Arata qui est en possession de la gonfle. Les images conforteront la première intuition de M. Brousset qui refuse l’essai et donne une mêlée à 5 mètres pour les Catalans, sous les mécontentements du public sang et or.

Une règle précise appliquée à la lettre

Plusieurs questions se posent au vu de cette situation peu commune. À commencer par l’attitude de Lucas Velarte et de Piula Faasalele qui plongent dans le ruck tarnais. Ces derniers ne sont pas pénalisés, car quand le ballon entre dans l’en-but, la règle du hors-jeu ne s’applique pas. Les joueurs peuvent de ce fait plonger sur le ballon pour aplatir. Ils doivent néanmoins respecter le fait d'être derrière la ligne de hors-jeu avant que la gonfle n’entre en Terre promise. Les deux Catalans étaient donc dans leurs droits. Et si l’essai n’a pas été accordé, c'est parce que les mains de Santiago Arata étaient positionnées sur le ballon. Dans ce cas-là, le joueur est considéré en possession du ballon. Selon les officiels, ce sont ainsi les Castrais qui ont aplati le ballon dans l’en-but, d’où la mêlée à 5 donnée à l’USAP. Un fait de jeu qu’on ne voit pas tous les week-ends sur les pelouses de Top 14. Et pourtant, les supporters catalans commencent à s’y habituer. En effet, lors de la 2e journée face à Brive, un essai crucial avait déjà été refusé à Perpignan pour une action similaire.

