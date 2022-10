VIDÉO. Top 14. Contre dans l'en-but, que dit la règle ? Eh bien ça dépend ! On vous explique

La fin de match entre l'UBB et le Stade Français en Top 14 a été marquée par un moment cocasse où les joueurs ont joué les arbitres.

On le sait, le rugby est un sport compliqué quand il s'agit des règles. Pourtant, le principe d'aplatir le ballon derrière la ligne d'en-but est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais pour y parvenir, il y a beaucoup de choses à respecter. Sans oublier l'évolution du règlement pour diverses raisons. Ce qui donne parfois lieu à des scènes où les joueurs, entraîneurs et même les arbitres ont du mal à s'y retrouver. On en a récemment eu un exemple lors du match entre l'UBB et le Stade Français. Alors qu'il ne restait plus qu'une poignée de minutes à jouer, les Parisiens ont bénéficié d'une touche bien placée.

Or, le contre bordelais a parfaitement fonctionné. Diaby envoyant le ballon dans son camp avant que Jalibert ne tente de dégager depuis son en-but. Mais l'ouvreur tricolore a vu son coup de pied contré. Dans un premier temps, l'officiel a accordé un renvoi d'en-but avant de se raviser suite à l'intervention des joueurs parisiens, et notamment de la recrue Ward, en donnant une mêlée aux visiteurs. L'arbitre n'avait sans doute pas bien vu l'action et surtout le contre bordelais. Il est aussi possible que son assistant lui ait indiqué que c'est l'UBB qui avait fait rentrer le ballon dans l'en-but. Voici ce que dit la règle dans ces cas-là :