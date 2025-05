VIDEO. TOP 14. ''Il absorbe le choc ! C'est débile'' : Pourquoi Joseph a seulement pris jaune (et pas rouge) face à Toulouse ?

L’arbitre a sorti un jaune. Mais beaucoup ont vu rouge. L’action entre Chocobares et Joseph enflamme les supporters et relance la question des chocs tête contre tête.

Au-delà de la colère froide d'Ugo Mola au sortir de la défaite du Stade Toulousain face au Racing 92, une action vue en première période a particulièrement alimenté le débat. Chez les supporters comme chez les spécialistes qui ont eu du mal à comprendre la décision de l'arbitre.

L’arbitrage à nouveau au cœur des discussions

On joue la fin du premier acte. Toulouse, mené 13-24, est à l'attaque avec Chocobares au centre du terrain. Mais la défense francilienne est en place. Face à l'Argentin se dresse le deuxième ligne Jordan Joseph, bien décidé à stopper l'avancée des locaux. Tout va très vite. En l'espace d'une seconde, le Puma se sépare du ballon pour passer à Barassi avec le leurre de Costes. Et vient percuter l'ancien international U20. Sous la puissance du choc, les deux joueurs se retrouvent au sol.

L’arbitre, Evan Urruzmendi, arrête l'action et fait appel à la vidéo. Mais sur le coup, on ne sait pas vraiment qui est dans l'oeil du cyclone alors qu'il y a eu un choc tête contre tête. Certains estimant que c'est l'Argentin qui est allé chercher le contact. Pour le corps arbitral, il n'y a pas de doutes sur le fait que c'est le Racingman qui est à la faute car il ne s'est pas suffisamment baissé au moment du plaquage.

Il y a bien du jeu déloyal de la part de Joseph car "il est toujours droit". Néanmoins, si pour le TMO ce dernier absorbe le choc, l'arbitre central ne le voit pas de cet oeil là dans un premier temps. Il finira par se ranger à l'avis de ses collègues. Adressant un "simple" carton jaune au Francilien.

Point Arbitrage : Il faut bien mesurer le degré de dangerosité. S'il est moyen, c'est jaune. Si on considère que c'est élévé, c'est rouge. Mais vu comment Joseph chute, on peut estimer que c'est moyen.

Une décision qui a provoqué de nombreuses réactions. Certains estimant que c'est Chocobares qui devait être sanctionné. D'autres ne comprenant pas pourquoi il n'y avait pas eu rouge pour le deuxième ligne du Racing 92.

le défenseur doit avoir la bonne posture, la percussion de l'attaquant à l'épaule est autorisé. le défenseur ne se baisse pas carton rouge... Les arbitres cherchent toujours des excuses et il n'y en a pas allez dans l'école de rugby regarder comment on travail les plaquages. — Thierry Couturier (@ThierryCouturi2) May 18, 2025

“Il absorbe le choc” : une justification qui interroge

Sur le plateau de Canal +, l'ancien international Richard Dourthe n'a pas mâché ses mots : "C’est complètement débile ! Chocobares fait la passe, s'il n’a pas son casque, il est complètement K.-O. La faute, elle vient de Jordan Joseph qui ne se baisse pas pour plaquer, mauvaise technique, donc pour moi, il y a choc tête contre tête, pas de circonstance atténuante."

Comme lui, nombreux ont été ceux qui, devant leur télé, n'ont pas compris le processus de décisions dans ce cas : "Il absorbe le choc ? Ça veut dire que si on est plus costaud et qu’on fait absorber le choc au défenseur, le défenseur qui veut faire mal en plaquant à la tête, il n’a pas de carton ? C’est incompréhensible."

Dans une partie marquée par quatre cartons jaune, dont trois pour le Stade Toulousain, un rouge aura-t-il changé la donne ? On ne le saura jamais. Néanmoins, ce type d'action, et son dénouement, devrait alimenter encore longtemps les discussions autour de l'arbitrage. Il n'est pas exclu que les officiels de la LNR, voire de World Rugby, se penchent sur ce cas et apportent des précisions pour permettre de mieux comprendre.