VIDÉO. Top 14. Rory Kockott se la joue star de cinéma, Poite lui donne un Oscar

Pour sa dernière saison de rugbyman professionnel, Rory Kockott nous a une nouvelle fois régalé, avec une simulation digne des plus grands acteurs de cinéma.

Ah Rory Kockott ! Que l'on aime ou pas, on ne peut nier que le demi de mêlée castrais reste un personnage emblématique de notre championnat. Râleur, provocateur, mais surtout très bon joueur de rugby, l'ex-international français débarqué d'Afrique du Sud en 2011, arrêtera sa carrière à la fin de la saison. Mais avant cela, il continue de nous régaler (ou agacer). Le week-end dernier, lors de la rencontre entre le CO et l'UBB, le numéro 9 s'est fait remarquer avec une simulation digne de l'équipe de football italienne de 2006. Du moins pour certains. Alors que les Girondins sont dans les 22 mètres castrais, Jefferson Poirot déblaie Kockott qui hurle alors de douleur. Monsieur Poite ne se laisse pas berner : ''C'est du cinéma sur le 9''.

Si le joueur du Castres Olympique en a certainement bien rajouté afin d'obtenir une pénalité alors que son équipe défendait proche de sa ligne, il faut tout de même avouer qu'un humain lambda aurait sûrement laissé deux ou trois côtes sur ce déblayage musclé de Poirot. Finalement, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (23-23).